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SGK borçlarında 72 ay taksit imkanı: Faiz indirildi limit 10 milyon liraya çıkarıldı

SGK borçlarında 72 ay taksit imkanı: Faiz indirildi limit 10 milyon liraya çıkarıldı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
17:4320/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan işverenler için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borçların ödenmesini kolaylaştıracak yeni uygulamayla tecil süresinin 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, teminatsız tecil limitinin ise 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu bulunan işverenler için tecil süresinin 72 aya çıkarıldığını, teminatsız tecil limitinin 10 milyon liraya yükseltildiğini ve 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü söyledi.

İşverenlere uzun vade desteği


Kars’ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuşan Bakan Işıkhan, işverenlerden gelen talepler doğrultusunda SGK borçlarının daha uzun vadede ödenebilmesinin önünü açtıklarını söyledi. Böylece işverenler, SGK’ya olan borçlarını 6 yıla kadar taksitlendirebilecek.


Faiz oranında dikkat çeken indirim


Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise faiz indirimi oldu. Bakan Işıkhan, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının yüzde 39’dan yüzde 29’a düşürüldüğünü duyurdu. Böylece işletmelerin finansman yükünün azaltılması hedefleniyor.

Mevcut borçlar için de geçerli olacak


Yeni düzenleme sadece yeni başvuruları değil, daha önce tecil ve taksitlendirme kapsamına alınan borçları da kapsıyor. Buna göre mevcut tecilli borçlar da daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilecek ve yüzde 29’luk faiz oranından yararlanabilecek.

Teminatsız limit 40 kat artırıldı


Borç yapılandırmalarında uygulanan teminatsız tecil limiti de büyük ölçüde yükseltildi. Daha önce 250 bin lira olan limit, yeni düzenlemeyle 10 milyon liraya çıkarıldı. Böylece özellikle KOBİ’lerin ve işletmelerin yapılandırma süreçlerine daha kolay erişmesi amaçlanıyor.

Belediyelere ve işletmelere çağrı


Bakan Işıkhan, SGK borcu bulunan işletmeler ve belediyelere çağrıda bulunarak, düzenlemeden yararlanmak için başvurularını geciktirmemelerini istedi. Işıkhan, “Bu düzenlemeleri işletmelerimizin nefes almasını sağlamak, çalışanlarımızın işini korumak ve ekonomimizin çarklarının güçlü şekilde dönmesini temin etmek üzere hayata geçirdik” dedi.

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