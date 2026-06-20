SGK borçlarında 72 ay taksit imkanı: Faiz indirildi limit 10 milyon liraya çıkarıldı

Mevcut borçlar için de geçerli olacak





Yeni düzenleme sadece yeni başvuruları değil, daha önce tecil ve taksitlendirme kapsamına alınan borçları da kapsıyor. Buna göre mevcut tecilli borçlar da daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilecek ve yüzde 29’luk faiz oranından yararlanabilecek.