FIFA Dünya Kupası’nda heyecan devam ederken Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmanın ardından yeniden sahne alacak A Milli Futbol Takımı, Türkiye-Paraguay maçında galibiyet hedefliyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği Paraguay randevusu öncesinde maçın saati, yayın kanalı, muhtemel 11’ler ve son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bizim Çocuklar sahaya 20 Haziran Cumartesi sabah saat 06.00’da çıkacak. Maç, millilerin gruptaki geleceği açısından kritik önem taşırken ay-yıldızlı ekip sahadan üç puanla ayrılarak yoluna güçlü şekilde devam etmek istiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile YKS genelgesi gönderildi. Maçın kent meydanlarında dev ekranda yayınlanması uygulamasına, sınav gününe denk gelmesi nedeniyle ara verildi. Peki YKS saat kaçta başlayacak?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, turnuvadaki gururumuz A Milli Futbol Takımımız gruptaki ikinci maçına çıkıyor. İlk mücadelede alınan şanssız mağlubiyetin ardından "Bizim Çocuklar" için gruptan çıkma yolunda kader belirleyici olacak bu kritik Paraguay randevusu, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Levi's Stadyumu'nda sahne alacak. Son 32 turuna kalabilmek adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, Güney Amerika temsilcisinin sert savunmasını aşarak turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor. Tüm Türkiye, nefeslerini tutmuş bir şekilde bu dev karşılaşmadan gelecek zafer haberini bekliyor.
Türkiye maçı sabah saat kaçta? Türkiye-Paraguay maçı YKS sınavına yakın mı oynanacak?
A Millî Futbol Takımı, Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi sabahı Türkiye saatiyle 06.00’da karşılaşacak. YKS sınavı ise aynı gün saat 10.15’te başlayacak.
İçişleri Bakanlığı ise 81 ile YKS genelgesi gönderdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla 81 ilin valiliğinden, Türkiye'nin Paraguay maçının sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesini istedi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 06.00'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçının, YKS'ye girecek adayların dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesi için 81 ilin valiliğine talimat verdi. Valilklerden yapılan açıklamada ise YKS nedeniyle aday ve görevlilerin ulaşımını engelleyebilecek, gürültü kirliliğine yol açabilecek etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.