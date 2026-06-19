2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, turnuvadaki gururumuz A Milli Futbol Takımımız gruptaki ikinci maçına çıkıyor. İlk mücadelede alınan şanssız mağlubiyetin ardından "Bizim Çocuklar" için gruptan çıkma yolunda kader belirleyici olacak bu kritik Paraguay randevusu, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Levi's Stadyumu'nda sahne alacak. Son 32 turuna kalabilmek adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, Güney Amerika temsilcisinin sert savunmasını aşarak turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor. Tüm Türkiye, nefeslerini tutmuş bir şekilde bu dev karşılaşmadan gelecek zafer haberini bekliyor.