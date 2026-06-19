Mersin'de Silifke Belediyesi'ne 19 Haziran sabah saatlerinde jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Operasyonun, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi. İşte Silifke Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.