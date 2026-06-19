Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Mustafa Turgut oyların % 56,6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti. İşte Silifke Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.
Mersin'de Silifke Belediyesi'ne 19 Haziran sabah saatlerinde jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Operasyonun, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi. İşte Silifke Belediyesi meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.
Silifke Belediyesi CHP meclis üyeleri
Silifke Belediyesi'nde CHP'nin 21 belediye meclis üyesi bulunmakta.
Silifke Belediyesi AK Parti meclis üyeleri
Silifke Belediyesi'nde AK Parti'nin 5 belediye meclis üyesi bulunmakta.
Silifke Belediyesi MHP meclis üyeleri
Silifke Belediyesi'nde MHP'nin 5 belediye meclis üyesi bulunmakta.