Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. LGS’de toplam 30 bin bana yönetici ve bina yönetim yardımcısı, 260 bin salon görevlisi (gözetmen) görev aldı. LGS’de görev alanlar LGS görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ödemelerin ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı.

1 /4 Millî Eğitim Bakanlığınca 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, ülke geneli ve yurt dışı sınav merkezlerinde tamamlandı. Bu yıl, LGS kapsamındaki merkezî sınava 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

2 /4 Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. LGS’de toplam 30 bin bana yönetici ve bina yönetim yardımcısı, 260 bin salon görevlisi (gözetmen) görev aldı. Peki 2026 LGS sınav görevli ücretleri ne kadar? LGS gözetmen ücreti ne zaman yatacak? İşte, güncel LGS sınav gözetmen ücretleri.

3 /4 MEB sınav görevlisi ücretleri ne kadar? Bina sınav sorumlularına 3 bin 507 lira, bina sınav sorumlusu yardımcılarına 2 bin 338 lira, bina yöneticilerine 2 bin 221 lira, bina yöneticisi yardımcısına bin 987 lira, salon başkanına 1.929 lira ve gözetmenlere ise 1.870 lira ödeme yapılacak.