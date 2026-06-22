2026 NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? NATO Zirvesi haftasında kimler idari izinli sayılacak?

2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Zirve nedeniyle Ankara’nın dokuz ilçesindeki bazı kamu çalışanları 6-12 Temmuz’da idari izinli sayılırken; kritik hizmetler, etkinlik kısıtlamaları, güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemelerine ilişkin ayrıntılar da açıklandı. Peki, NATO Zirvesi nerede yapılacak, idari izin kimleri kapsayacak ve Ankara’da hangi tedbirler uygulanacak?
2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Zirve nedeniyle başkentin dokuz ilçesindeki bazı kamu personeli 6-12 Temmuz’da idari izinli sayılacak, kritik hizmet birimleri ise görevlerini sürdürecek.
2026 NATO Zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak?
2026 NATO Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik, ulaşım ve kamu hizmetlerine ilişkin tedbirler alınacak.
Zirvede savunma politikalarının güçlendirilmesi, ortak güvenlik adımları ve küresel ölçekte artan tehditlere karşı izlenecek stratejilerin ele alınması bekleniyor.
Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen zirvenin ardından ikinci kez NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.
Zirve takviminde öne çıkan tarihler
28-29 Haziran: NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ve beraberindeki heyetler İstanbul’da buluşacak.
6-12 Temmuz: Ankara’daki belirli ilçelerde idari izin ve etkinlik tedbirleri uygulanacak.
7-8 Temmuz: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara’da gerçekleştirilecek.
NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul’da yapılacak
Liderler Zirvesi öncesindeki hazırlık süreci kapsamında NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelecek.
NATO Parlamenter Zirvesi’nde ittifakın geleceği, Avrupa güvenliği ve üye ülkeler arasındaki parlamenter iş birliğine ilişkin değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.
Dokuz ilçedeki kamu personeline idari izin
Ankara Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgeye göre zirve tedbirleri, 6-12 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak.
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı personel idari izinli sayılacak.
İdari izin uygulaması şu personeli kapsayacak:
- Zirvede görevlendirilmeyen kamu personeli,
- Zirve sürecini doğrudan etkileyen kritik hizmetlerde çalışmayan personel,
- Kurumların acil ve zorunlu hizmetleri için görev başında bulunması gerekmeyen çalışanlar.
Kamu kurumlarında hizmetlerin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için yeterli sayıda personel görev yapmaya devam edecek. Görev planlamaları, kurumların hizmet alanlarına ve ihtiyaçlarına göre birim amirleri tarafından yapılacak.
Kritik hizmetlerde görev yapanlar izinli sayılmayacak
Zirve haftasında zorunlu hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla bazı birimlerdeki personel idari izin kapsamı dışında tutulacak.
Görevlerine devam edecek hizmet alanları arasında şunlar bulunuyor:
- Sağlık ve güvenlik,
- Göç ve ulaşım,
- Lojistik ve altyapı,
- 112 Acil Çağrı Merkezi,
- Haberleşme ve itfaiye,
- Acil durum ve afet yönetimi.
Bu alanlarda görev yapan personelin idari izin uygulamasına ilişkin ayrıntıları Ankara Valiliği belirleyecek.
Kamuya açık etkinlikler düzenlenemeyecek
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından 6-12 Temmuz tarihleri arasında kamuya açık etkinlik düzenlenemeyecek.
Tedbir kapsamına alınan etkinlikler şöyle sıralandı:
- Sınav, sempozyum ve panel,
- Mezuniyet töreni,
- Şenlik ve konser,
- Eğlence ve kutlama,
- Benzeri kamuya açık organizasyonlar.
Zirve sürecinde ihtiyaç duyulacak destek ve kolaylıkların ilgili kamu kurumları tarafından sağlanması, uygulamalarda aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Hassas bölgelerde güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak
Güvenlik birimleri tarafından belirlenecek geliş-gidiş güzergâhları, konukların kalacağı otellerin çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nin bulunduğu bölgelerde ilave tedbirler uygulanacak.
Bu bölgelerde trafiği aksatabilecek, toplu geliş-gidişlere veya kalabalıkların oluşmasına neden olabilecek özel ya da resmî etkinliklere izin verilmeyecek.
Hassas bölgelerin dışında kalan düğün ve benzeri organizasyonlar yasak kapsamında olmayacak. Hassas bölgelerde yapılması planlanan etkinlikler ise ilgili ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak.
Yeni tedbirler ayrıca duyurulacak
Zirve boyunca kamu hizmetlerinin devam etmesi, güvenlik ve ulaşım süreçlerinde aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur edilmemesi için kurumlar kendi çalışma planlarını hazırlayacak.
Gerekli görülmesi halinde alınacak ilave güvenlik, trafik ve ulaşım tedbirleri yetkili kurumlar tarafından ayrıca duyurulacak.