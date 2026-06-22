2026 NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? NATO Zirvesi haftasında kimler idari izinli sayılacak?





Hassas bölgelerde güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak





Güvenlik birimleri tarafından belirlenecek geliş-gidiş güzergâhları, konukların kalacağı otellerin çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nin bulunduğu bölgelerde ilave tedbirler uygulanacak.





Bu bölgelerde trafiği aksatabilecek, toplu geliş-gidişlere veya kalabalıkların oluşmasına neden olabilecek özel ya da resmî etkinliklere izin verilmeyecek.





Hassas bölgelerin dışında kalan düğün ve benzeri organizasyonlar yasak kapsamında olmayacak. Hassas bölgelerde yapılması planlanan etkinlikler ise ilgili ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak.





Yeni tedbirler ayrıca duyurulacak





Zirve boyunca kamu hizmetlerinin devam etmesi, güvenlik ve ulaşım süreçlerinde aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur edilmemesi için kurumlar kendi çalışma planlarını hazırlayacak.





Gerekli görülmesi halinde alınacak ilave güvenlik, trafik ve ulaşım tedbirleri yetkili kurumlar tarafından ayrıca duyurulacak.



