CTE ATAMA SONUÇLARI 2026: 2 bin 566 personel ataması yapıldı! İşte Adalet Bakanlığı sonuç ekranı ve isim listesi

CTE atama sonuçları 2026 açıklandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen isteğe bağlı atama sürecinde 2 bin 566 personelin yeni görev yeri belli olurken; sonuç sorgulama ekranı, atama kriterleri, eş durumu uygulaması ve göreve ayrılış sürecine ilişkin ayrıntılar da duyuruldu.
CTE atama sonuçları 2026, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Norm ve Atama Sistemi üzerinden yürütülen süreçte 2 bin 566 personel atanmaya hak kazandı.
CTE atama sonuçları 2026 yayımlandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) 2026 yılı isteğe bağlı atama sonuçları 22 Haziran 2026 tarihinde açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararname kapsamında 2 bin 566 personelin atanmaya hak kazandığını bildirdi.
Bakanlık ve komisyon atamalı personelin sonuç listeleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinde yayımlandı. Personel, listeler üzerinden mevcut görev yerini, atandığı kurumu ve atamaya esas puanını görebilecek.
Atamalar hizmet puanı ve tercih sırasına göre yapıldı
İsteğe bağlı yer değişikliği talepleri, personelin hizmet puanları ve tercih sıraları esas alınarak Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden değerlendirildi.
Atama sürecinin öne çıkan ayrıntıları şöyle:
Bakanlık ve komisyon atamalı personelin atamaları NAS üzerinden otomatik olarak gerçekleştirildi.
Kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürleri ve müdür yardımcıları otomatik atama kapsamı dışında tutuldu.
Her kuruma atanabilecek personel sayısı, unvanlara göre belirlenen norm kadrolar esas alınarak hesaplandı.
Sonuç listelerinde personelin çalıştığı kurum, yeni görev yeri ve atamaya esas puanı gösterildi.
Engelli personelin talepleri ayrıca değerlendirildi
Memur ve hizmetli unvanlarında görev yapan engelli personelin yer değişikliği talepleri, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3’üncü maddesi kapsamında ele alındı.
Bu personel, puan esaslı otomatik atama sistemine dahil edilmedi. İlgili kapsamdaki atama sonuçları ayrı bir liste hâlinde ilan edildi.
Eşlerin atamalarında aile bütünlüğü esas alındı
Her ikisi de kurum personeli olan eşlerin yer değişikliği taleplerinde aile bütünlüğünün korunmasına yönelik esaslar uygulandı.
Buna göre yönetici olmayan personel yönetici kadrosunda bulunan eşe, puanı yüksek olan personel ise puanı daha düşük olan eşe tabi tutuldu. Tabi olunan eşin sistem üzerinden atamasının gerçekleşmemesi hâlinde diğer eşin de ataması yapılmadı.
Ayrılış tarihleri daha sonra bildirilecek
CTE tarafından sonuçlar beş ayrı başlık altında yayımlandı:
Bakanlık atamalı personelin atama sonuçları
Komisyon atamalı personelin atama sonuçları
Aile birliği mazeretiyle atananlar
Bölge esasına göre atananlar
İlgili yönetmeliğin Ek 3’üncü maddesi kapsamında atananlar
Ataması gerçekleştirilen personele tebligat işlemleri ile görevlerinden ayrılabilecekleri tarihler daha sonra bildirilecek. Personelin, resmî tebligat tamamlanmadan mevcut görevinden ayrılmaması gerekiyor.
2026 CTE ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
Bakanlık Atamalı Personelin Atama Sonuçları