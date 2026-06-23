CTE ATAMA SONUÇLARI 2026: 2 bin 566 personel ataması yapıldı! İşte Adalet Bakanlığı sonuç ekranı ve isim listesi

Engelli personelin talepleri ayrıca değerlendirildi





Memur ve hizmetli unvanlarında görev yapan engelli personelin yer değişikliği talepleri, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3’üncü maddesi kapsamında ele alındı.





Bu personel, puan esaslı otomatik atama sistemine dahil edilmedi. İlgili kapsamdaki atama sonuçları ayrı bir liste hâlinde ilan edildi.





Eşlerin atamalarında aile bütünlüğü esas alındı





Her ikisi de kurum personeli olan eşlerin yer değişikliği taleplerinde aile bütünlüğünün korunmasına yönelik esaslar uygulandı.





Buna göre yönetici olmayan personel yönetici kadrosunda bulunan eşe, puanı yüksek olan personel ise puanı daha düşük olan eşe tabi tutuldu. Tabi olunan eşin sistem üzerinden atamasının gerçekleşmemesi hâlinde diğer eşin de ataması yapılmadı.





Ayrılış tarihleri daha sonra bildirilecek





CTE tarafından sonuçlar beş ayrı başlık altında yayımlandı:





Bakanlık atamalı personelin atama sonuçları

Komisyon atamalı personelin atama sonuçları

Aile birliği mazeretiyle atananlar

Bölge esasına göre atananlar

İlgili yönetmeliğin Ek 3’üncü maddesi kapsamında atananlar





Ataması gerçekleştirilen personele tebligat işlemleri ile görevlerinden ayrılabilecekleri tarihler daha sonra bildirilecek. Personelin, resmî tebligat tamamlanmadan mevcut görevinden ayrılmaması gerekiyor.