Meteoroloji kuruluşları, Afrika üzerinden taşınan sıcak hava kütlesi ve yüksek basınç sisteminin Avrupa üzerinde adeta bir "ısı kubbesi" oluşturduğunu belirtiyor. Bu durumun sıcaklıkların uzun süre yüksek kalmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası Türkiye'de özellikle hafta boyunca etkisini artıracak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.