Avrupa genelinde aşırı yüksek sıcaklık rekorlarıyla hayatı olumsuz etkileyen ve "Ejderha Sıcakları" olarak adlandırılan ekstrem sıcak hava dalgası, rotasını Türkiye’ye çevirdi. Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, hafta başından itibaren yurdun genelinde kademeli olarak tırmanışa geçecek olan sıcaklıklar, yaz mevsiminin en zorlu günlerini yaşatacak. Özellikle coğrafi konumu ve güneyden gelen sıcak hava akımlarının doğrudan etkisi altında kalan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 40 derece sınırına dayanması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji hava durumu tahmini raporu.
Avrupa'nın batı ve güney bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede yüksek sıcaklık alarmı verildi. İspanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere birçok bölgede termometrelerin 40 derece seviyelerine yaklaşması beklenirken, uzmanlar bu sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
Meteoroloji kuruluşları, Afrika üzerinden taşınan sıcak hava kütlesi ve yüksek basınç sisteminin Avrupa üzerinde adeta bir "ısı kubbesi" oluşturduğunu belirtiyor. Bu durumun sıcaklıkların uzun süre yüksek kalmasına neden olduğu ifade ediliyor.
Uzmanların değerlendirmelerine göre sıcak hava dalgası Türkiye'de özellikle hafta boyunca etkisini artıracak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.
Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı merkezlerde termometrelerin 40 derece sınırına yaklaşabileceği belirtiliyor. Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Yağışların büyük ölçüde sona ermesiyle birlikte güneşli ve kurak hava hakim olacak.
Meteorolojik değerlendirmeler, sıcak hava dalgasının birkaç günlük kısa bir sistem olmayabileceğine işaret ediyor. Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sisteminin önümüzdeki günlerde de varlığını koruyabileceği ve bunun Türkiye'deki sıcaklıkları artırmaya devam edebileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini ifade ediyor. Güneş çarpması riskine karşı bol su tüketilmesi, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi ve doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması tavsiye ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran 2026 hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.