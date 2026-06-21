TOKİ’nin 44 ildeki arsa satışı başlıyor: İşte tarihler ve ödeme şartları

TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak?





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ildeki 332 arsayı 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.





Açık artırmalar her iki gün de saat 10.30’da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Emlak Yönetim’in müzayede platformu üzerinden internetten de teklif verebilecek.





Satışa sunulan arsaların toplam büyüklüğü 3 milyon 177 bin 805 metrekare, toplam muhammen bedeli ise 19 milyar 227 milyon 565 bin 553 lira olarak açıklandı.