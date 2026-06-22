Karadeniz'de Türk sahipli gemiye saldırı: İki Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk sahipli, Panama bayraklı bir kuru yük gemisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaralı vatandaşların durumlarının Kiev Büyükelçiliği ile Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın Karadeniz'deki çıkarları ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılara yol açtığı ifade edildi.