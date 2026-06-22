Karadeniz'de Türk sahipli gemiye saldırı: İki Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah (22 Haziran) Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı kuru yük gemisinde bulunan iki Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk sahipli, Panama bayraklı bir kuru yük gemisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, 22 Haziran sabahı Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğrayan geminin mürettebatında bulunan iki Türk vatandaşının yaralandığının öğrenildiği bildirildi.
"Savaş bölgesel güvenliği tehdit ediyor"
Yaralı vatandaşların durumlarının Kiev Büyükelçiliği ile Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın Karadeniz'deki çıkarları ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılara yol açtığı ifade edildi.
"Seyrüsefer emniyeti Türkiye'nin temel önceliği"
Dışişleri Bakanlığı, duyulan rahatsızlığın her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirildiğini vurgulayarak, Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.
Açıklamada, ilgili tüm taraflara bölgedeki gerilimi azaltacak önlemler alma çağrısında bulunuldu.