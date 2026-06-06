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Karadeniz’de Türk gemisine saldırı

Karadeniz’de Türk gemisine saldırı

04:006/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Saldırı haberi alınır alınmaz 19 kişilik ağlık personelini taşıyan "TCSG-96" gemisi bölgeye hareket etti.
Saldırı haberi alınır alınmaz 19 kişilik ağlık personelini taşıyan "TCSG-96" gemisi bölgeye hareket etti.

Karadeniz’de Sivastopol açıklarında, "Duru 67" isimli Türk teknesine saldırı düzenlendi. Batan teknedeki 1 kişi öldü, 4 kişi başka bir Türk teknesi tarafından kurtarıldı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği araştırılıyor.

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesi saldırının hedefi oldu; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesi dün Kırım'ın batısındaki Sivastopol açıklarında saldırıya uğradı, 5 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hasar alan tekne battı. Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtardı. İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki ağır yaralı 1 kişi, intikal sırasında hayatını kaybetti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-96" gemisi, saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan hareket etti. Gemide, 4 doktor ile 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekip yer aldı. Gemi akşam saat 19.20'de Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine ulaştı. Hayatını kaybeden balıkçının cenazesi ve yaralılar, Sahil Güvenlik gemisine alındı. Yaralılara tıbbi müdahaleye başlandı ve İnebolu Limanı'na dönüşe geçildi.



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#Sivastopol
#Duru 67
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