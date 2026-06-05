Japonya'da bir fabrikaya giren ayının 'pencereyi açıp kaçtığı' düşünülüyor

Mainichi gazetesinin haberine göre, 2 Haziran'da 4 kişinin yaralanmasına sebep olan ayı, Fukuşima kentindeki bir çelik fabrikasında yer alan bir odaya girdi.

Barikatlarla odanın giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, bal ve elma kullanarak ayıyı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ayının tuzağa düşmesini sağlamak amacıyla fabrikanın ışıkları kapatılırken, bölgeyi izleyen personel sayısı da azaltıldı.

Tüm çabalara rağmen ayının 3 Haziran'da yerel saatle 22.40 sıralarında pencereden kaçarak fabrika arazisinden uzaklaştığı bildirildi.

Ayı, pencereyi kendi açmış olabilir

Ayı içerideyken pencerenin kilitli olduğunu aktaran çalışanlar, ayının pencereyi kendi başına açmış olabileceğini değerlendiriyor.

Yetkililer bölge sakinlerine teyakkuzda olmaları uyarısında bulundu.

Söz konusu ayı saldırısı 2 Haziran'da ilk olarak Fukuşima'daki bir çelik fabrikasında yerel saatle 06.30'da yaşanmıştı.

Fabrikadaki saldırıda 2 işçiyi yaralayan ayı, daha sonra yakındaki bir yerleşim bölgesine girerek burada saldırdığı 80 yaşlarındaki bir kadın ile 60 yaşlarındaki bir erkeği de yaralamıştı.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor

Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.