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Umman Körfezi'nde yüksek tansiyon: İran'dan ABD gemilerine füzeli uyarı ateşi

Umman Körfezi'nde yüksek tansiyon: İran'dan ABD gemilerine füzeli uyarı ateşi

17:035/06/2026, Cuma
IHA
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İran: "Umman Körfezi’nde ABD savaş gemilerine uyarı amacıyla ateş açtık"
İran: "Umman Körfezi’nde ABD savaş gemilerine uyarı amacıyla ateş açtık"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman Körfezi’nde ABD savaş gemilerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla uyarı ateşi açıldığını, gemilerin bölgeyi terk ederek Hint Okyanusu’na doğru çekildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD donanması tarafından gerçekleştirilen denizcilik suçları, taciz, ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin kaçırılmasına karşı yürütülen operasyonun devamı kapsamında Kadir füzesi ve yeni "Şehit Danayi" taarruz insansız hava araçları (İHA) ile Ummak Körfezi’ndeki ABD savaş gemilerine uyarı ateşi açıldığı ifade edildi. Uyarı atışlarının ardından ABD’ye ait DDG-103 ve DDG-87 borda numaralı muhriplerin Umman Denizi’ni terk ederek Hint Okyanusu’na doğru çekildiği aktarıldı. Açıklamada, "Bu operasyonun ve geçtiğimiz günlerde icra edilen operasyonların ardından; bölgedeki deniz ticareti ile güvenliği baltalayan, tacizlerin odağında yer alan George W. Bush görev grubu ile diğer muhriplerinin yanı sıra amfibi hücum gemisi USS Tripoli de Umman Denizi’ni terk etmek zorunda kaldı" denildi.

ABD’nin korsanlığı durdurması gerektiği belirtilerek, "Düşman gemilerinin füzelerin menzilinden uzaklaşmasına rağmen ihtiyaç duyulursa daha uzun menzilli füzeler kullanılacaktır" uyarısında bulunuldu.

ABD, petrol tankerine el koymuştu

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin yaptırım uygulanan ve bayraksız olduğu belirtilen "M/T DAVINA" petrol tankerini ele geçirdiğini duyurmuştu. Açıklamada, "İran’a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek için küresel denizcilik kolluk kuvvetleri uygulamalarımıza devam edeceğiz" denilmişti.



#İran
#İran Devrim Muhafızları Ordusu
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