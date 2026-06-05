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İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi

İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi

12:305/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
AA
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Hizbullah 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.
Hizbullah 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Arnaya, Ankun ve Kefer Fila beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısız olmasıyla birlikte tehdit edilen söz konusu beldeler, Zehrani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.

İsrail 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

Geçen sürede İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde onlarca belde için saldırı tehditlerinde bulunarak, halkı yerinden etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak Hizbullah 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.




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