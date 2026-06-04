İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Hamaney'in öldüğü saldırıdan sağ kurtuldum

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede yas havası sürerken Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erakçi, Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırılardan sağ kurtulduğunu ifade ederek, "Şehit olduğu anda, saldırıya uğrayan ofisteydim." dedi.
İran Devlet Televizyonu, mart ayında dini liderleri Ali Hamaney'in İsrail-ABD müşterek hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 gün yas, bir hafta süreyle de milli tatil ilan edildi.
Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede matem havası ve çeşitli anma programları sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Şehit olduğu anda ofisteydim"
Erakçi, Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırılardan kendisinin sağ kurtulduğunu söyledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, 50 İsrail jetinin Hamaney'in kompleksini bombaladığını belirtmiş ve saldırının görüntülerini paylaşmıştı.