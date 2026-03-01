Hamaney şehit edildi: İran devlet televizyonu resmen duyurdu

İran Devlet Televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in şehit edildiğini resmen duyurarak teyitlemiş oldu. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 gün yas, bir hafta süreyle de milli tatil ilan edildi.