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İsrail medyası Mossad'ın muhalif Kürt gruplara destek planını yazdı: İran'ı 'kendi silahlarıyla' vuracaklardı

İsrail medyası Mossad'ın muhalif Kürt gruplara destek planını yazdı: İran'ı 'kendi silahlarıyla' vuracaklardı

22:324/06/2026, الخميس
AA
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İsrail'in İran'a karşı kullanmak istediği silahların Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirildiği ileri sürüldü.
İsrail'in İran'a karşı kullanmak istediği silahların Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirildiği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ve ABD'nin İran'daki muhalif Kürt grupları kullanarak ülkedeki rejimi devirmeyi planladığı ve bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlediği ortaya çıkmıştı. Bunun ardından İsrail basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Mossad'ın İran muhalifi Kürt gruplara, Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirilen silahları aktardığı ve böylece İsrail'in İran'ın silahlarını kendisine karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında, İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiği iddia edildi.

İsrail basınına yansıyan haberde, İran muhalifi Kürt gruplara silah aktarıldığı bilgisinin yayımlanmasına Mossad'ın izin verdiği belirtildi.

İran'ı 'kendi silahlarıyla' vurma planı

Mossad'ın Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında İran muhalifi Kürt gruplara silah transferi yaptığı öne sürülen haberde, söz konusu silahların, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirdiği silahlar ve mühimmatlar olduğu iddia edildi.

Haberde, İsrail'in böylece İran'ın silahlarını kendisine karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu.


İsrailli eski istihbarat şefi 'Türkiye engelledi' diyerek itiraf etti

Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, geçen günlerde ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda, İsrail'in, Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti.

Hayman, ABD ve İsrail'in, İran muhalifi Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirme planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söylemişti.



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