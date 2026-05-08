ABD'nin İran'ı devirme girişimini suya düşüren telefon: Erdoğan öfkeyle Trump'ı arayarak operasyonu durdurdu

Geçtiğimiz dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası askeri ve hibrit operasyon planlarına ilişkin iddialar uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.

İsrailli gazeteci ve analist Amit Segal tarafından kaleme alınan analizde, Washington ve Tel Aviv hattında İran’a karşı geliştirildiği öne sürülen senaryolarda terör örgütleri ve silahlı grupların da sahaya sürülmesinin gündeme geldiği ifade edildi.

Kürt gruplar üzerinden İran'a karşı cephe açma planı

Söz konusu planda, İran içinde özellikle Kürt gruplar üzerinden bir cephe açılması ve farklı etnik unsurların eş zamanlı hareket ederek Tahran yönetimine baskı kurulmasının hedeflendiği iddia edildi. Analizde, bu kapsamda hazırlanan senaryonun “uygulanabilirliğinin yüksek görüldüğü” ancak kritik bir diplomatik müdahale ile askıya alındığı öne sürüldü.

Erdoğan öfkeyle Trump'ı arayarak operasyonu durdurdu

Segal kaleme aldığı analizde, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkeyle ABD Başkanı Donald Trump'ı aradığını ve bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Segal, Erdoğan'ın görüşmede, terör örgütleriyle bağlantılı unsurların bölgesel güvenlik açısından oluşturacağı risklere dikkat çektiği ve özellikle Kürt silahlı yapıların bu tür bir operasyonda yer almasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu ilettiğini belirtti.

Analizde, Erdoğan ile yapılan bu telefon görüşmesinin ardından Trump yönetiminin söz konusu planı yeniden değerlendirdiği ve sahada geniş çaplı bir hareketliliğe dönüşebilecek operasyon fikrinin durdurulduğu ifade edildi. Böylece, terör örgütleri üzerinden İran içinde cephe açılması yönündeki girişimin Ankara’nın diplomatik müdahalesi sonrası askıya alındığı iddia edildi.

Aynı analizde, bölgesel aktörlerin müdahalelerinin yalnızca İran planlarıyla sınırlı kalmadığı, farklı hatlarda yürütülen askeri ve ekonomik baskı senaryolarının da telefon diplomasisi üzerinden şekillendiği ileri sürüldü.







