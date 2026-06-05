Macron, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereleri desteklediklerini söyledi

Karadağ'daki Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, Batı Balkanlar ve AB’nin genişlemesi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ermenistan’daki parlamento seçimlerine değindi.

AB’nin genişleme stratejisinde 2020’de Almanya ile birlikte kademeli entegrasyon sürecini önerdiklerini hatırlatan Macron, zirve kapsamında Batı Balkanlar'ın bu yönde katettiği ilerlemeyi ele alacaklarını söyledi.

Ermenistan’da 7 Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerine değinen Macron, seçimlere Rus müdahalesi olduğunu tespit ettiklerini ileri sürdü. Macron seçimlere her türlü dış müdahaleye karşı Ermenistan makamlarıyla birlikte çalıştıklarını aktardı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerine destek

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Macron, “Ukrayna ve Kremlin arasındaki doğrudan müzakereleri her zaman destekledik.” ifadesini kullandı.

Bugün savaş sonrası bir ateşkes ya da barış planı inşa edilecekse bunun ancak Rusya ve Ukrayna tarafından yapılabileceğini değerlendiren Macron, Avrupalıların bu sürece destek veren taraf olacağını dile getirdi.

Bununla birlikte Macron, Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde masada olması gerektiğini yineleyerek, savaşın kıta için bir güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

Ayrıca Macron, Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan Gönüllüler Koalisyonunun tüm üyelerini Fransa'nın milli bayramı Bastille Günü vesilesiyle 13-14 Temmuz'da Paris'e davet ettiğini duyurdu. İngiltere ve Almanya ile Ukrayna'ya destek konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını belirten Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birkaç gün içinde görüşeceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sosyal medya hesabından yayımladığı açık mektupta, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.

Savaşın bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bunu dürüstçe, onurlu bir şekilde yapmalıyız ve yeni bir savaşın çıkmayacağını garanti etmeliyiz. ABD'nin tüm dikkatini İran meselesine ayırdığını görüyoruz ve dikkatlerinin Avrupa'daki savaşa yönelmesini beklemek yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.







