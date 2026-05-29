Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı: Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

14:5929/05/2026, Cuma
DHA
Karadeniz'de provokatif saldırı
Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir kuru yük gemisi Ukrayna’nın Odessa Limanı açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı kaydedildi. Bakanlık, sivil gemilerin güvenliğine dikkat çekerek bölgede artan savaş tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin 28 Mayıs gecesi insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda gemide bulunan iki Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, gemide görev yapan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Karadeniz'de savaş riski artarak sürüyor

Son dönemde Karadeniz’de yaşanan savaş kaynaklı tırmanmanın bölge güvenliği açısından ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekildi. Türkiye’nin, olası olumsuz etkiler konusunda uyarılarını tüm taraflara her seviyede ilettiği vurgulandı.

Açıklamada, savaşın kontrolden çıkmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilerek, ilgili tüm taraflara “uyarılarımızı yineliyoruz” mesajı verildi.

Barış ve müzakere çağrısı

Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunması gerektiği ifade edilirken, savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması çağrısı tekrarlandı. Türkiye’nin, tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılması için bölgesel ve sonuç odaklı adımlar geliştirmeye hazır olduğu da kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece (28 Mayıs) bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir.
Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir.
Son dönemde Karadeniz’de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir.
Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz.
Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır.
Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz."




