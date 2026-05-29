Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı: Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin 28 Mayıs gecesi insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda gemide bulunan iki Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, gemide görev yapan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Karadeniz'de savaş riski artarak sürüyor
Son dönemde Karadeniz’de yaşanan savaş kaynaklı tırmanmanın bölge güvenliği açısından ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekildi. Türkiye’nin, olası olumsuz etkiler konusunda uyarılarını tüm taraflara her seviyede ilettiği vurgulandı.
Açıklamada, savaşın kontrolden çıkmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilerek, ilgili tüm taraflara “uyarılarımızı yineliyoruz” mesajı verildi.
Barış ve müzakere çağrısı
Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunması gerektiği ifade edilirken, savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması çağrısı tekrarlandı. Türkiye’nin, tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılması için bölgesel ve sonuç odaklı adımlar geliştirmeye hazır olduğu da kaydedildi.
