Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: 2 yaralı

10:0829/05/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Karadeniz'de Türk yük gemisine İHA saldırısı
Karadeniz'de Türk yük gemisine İHA saldırısı

Karadeniz'de Türkiye'ye doğru seyir halinde olan bir ticari gemiye Rusya'ya ait insansız hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. Dün gece gerçekleşen olayda Türk kuru yük gemisi hedef alındı ve iki mürettebat yaralandı.

Ukrayna, Karadeniz'de bir Türk gemisinin İHA ile hedef alındığını açıkladı.

Kiev yönetimi, Odessa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, ANT adlı geminin Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü.

Rusya'dan konuyla alakalı bir açıklama gelmedi.

Karadeniz'de benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Karadeniz'de benzer olaylar geçen aylarda da yaşanmıştı.

Son olarak geçen mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla (İDA) vurulmuştu.

Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen son olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.




#Karadeniz
#İHA
#Türk gemisi
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta? 29 Mayıs 2026 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana İl İl Cuma Namazı Vakitleri ve Kılınışı (Diyanet İmsakiye)