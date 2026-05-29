Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı: 2 yaralı

Karadeniz'de Türkiye'ye doğru seyir halinde olan bir ticari gemiye Rusya'ya ait insansız hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. Dün gece gerçekleşen olayda Türk kuru yük gemisi hedef alındı ve iki mürettebat yaralandı.
Ukrayna, Karadeniz'de bir Türk gemisinin İHA ile hedef alındığını açıkladı.
Kiev yönetimi, Odessa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, ANT adlı geminin Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi.
Saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü.
Rusya'dan konuyla alakalı bir açıklama gelmedi.
Karadeniz'de benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı
Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Karadeniz'de benzer olaylar geçen aylarda da yaşanmıştı.
Son olarak geçen mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla (İDA) vurulmuştu.
Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen son olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.