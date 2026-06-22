Ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış konusunda da önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyor. Mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak amacıyla ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın yalnızca malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigârı malların, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yüzü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkân sağlamış oluyoruz.

Değerli basın mensupları, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşmenin imkânlarından yargı alanında da en üst düzeyde yararlanmak amacıyla noterlik işlemlerinde önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklar tarafından talep edilmesi hâlinde, noterlerin aslına uygun örneğini kendi nezdinde saklayarak aslını ilgili mercilere göndermesine imkân tanıyoruz. Onaylı örnek talep edildiğinde ise evrakın elektronik ortamda taranarak güvenli elektronik imza ile saniyeler içerisinde ilgili mercilere ulaştırılmasını düzenliyoruz. Bu işlemlerden herhangi bir vergi, harç veya değerli kâğıt ücreti alınmayacak. Böylece taraflar mali yükten kurtulurken işlemler hızlanacak ve yargının daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlanacak.

Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla önemli bir adım atıyoruz. İdare mahkemelerinde tek hâkim tarafından çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hâkim tarafından süratle karara bağlanacaktır.