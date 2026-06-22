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Nallıhan Belediye başkanı kim, hangi partiden?

Nallıhan Belediye başkanı kim, hangi partiden?

09:0522/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Ertunç Güngör oyların yüzde 53,6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti. Peki Nallıhan Belediyesi’nde çoğunluk kimde, hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl?

Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde kulisler hareketlendi. Bazı belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düşerken, bu isimler arasında anılan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den jet hızında yalanlama geldi. CHP’nin adayı Ertunç Güngör, 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 53,6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti. Ertunç Güngör'ün Mansur Yavaş'a yakın olduğu biliniyor. İşte Nallıhan Belediyesi meclis üyesi dağılımı.

Ertunç Güngör kimdir?

1974 yılında Nallıhan'da dünyaya gelen Ertunç Güngör, ilkokul ve ortaokul eğitimini Nallıhan'da, lise eğitimini Nallıhan'da Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Küçük yaşlardan itibaren toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişen Güngör, 1998 yılında KKTC Girne International American University'den İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

2024 yılında Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Ertunç Güngör, evli ve üç çocuk babasıdır.

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