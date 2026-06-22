Nallıhan Belediye başkanı kim, hangi partiden?

Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde kulisler hareketlendi. Bazı belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düşerken, bu isimler arasında anılan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den jet hızında yalanlama geldi. CHP’nin adayı Ertunç Güngör, 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 53,6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti. Ertunç Güngör'ün Mansur Yavaş'a yakın olduğu biliniyor. İşte Nallıhan Belediyesi meclis üyesi dağılımı.