Tarihin eskimeyen hazinesi altın

Bugünlerde altın fiyatları, küresel gelişmelerin ve özellikle ABD ile İsrail’in İran’la yaşadığı çatışmanın etkisiyle yeniden dalgalı bir seyir izliyor. Altına yönelik ilgi elbette sadece güncel siyasi krizlerden kaynaklanmıyor. Altın, madeni ve kâğıt paranın yaygınlaşmasıyla birlikte mübadele aracı olarak tarihteki yerini zamanla kaybetse de bu durum onun değerini azaltmadı. Bilakis altın, zor zamanlarda sığınılan sağlam yatırım araçlarından biri hâline geldi.

Bugün dijital varlıklardan çeşitli fonlara kadar pek çok yeni yatırım aracı ortaya çıkmış olsa da altın hâlâ önemini koruyor. Hatta savaş, kriz ve belirsizlik dönemlerinde ona duyulan ilgi daha da artıyor. Peki insanlık bu kıymetli madenle ilk nasıl tanıştı? Binbir zahmetle yer altından çıkarılan altın, nasıl oldu da zenginlik, güç ve ihtişam sembolüne dönüştü? Gelin, ilk keşfedildiği dönemlerden günümüze kadar altının insanlık tarihindeki uzun ve renkli yolculuğuna birlikte bakalım.

Nereden çıktı bu altın?

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren altın, eşsiz fiziksel özellikleri, olağanüstü parlaklığı ve paslanmaz yapısıyla insanların dikkatini çekmiş ve tarih boyunca büyük bir tutku nesnesi hâline gelmişti. İlk insanlar tarafından nehir yataklarında bulunduğu tahmin edilen altın, kolay şekil alabilen, işlenmesi zahmetsiz ve zamanın yıkıcı etkilerine karşı dirençli nadir madenlerden biri olarak öne çıktı.

Altın, M.Ö. 5000’li yıllarda başlayan bu uzun serüveninde önce estetik bir süs eşyası ve dinî ritüellerin önemli bir unsuru oldu, ardından iktidar ve servet göstergelerinden birine dönüştü. Firavunların mezarlarından tapınaklara kadar pek çok alanda kullanılan bu sarı maden, kralların gücünü ve yenilmezliğini temsil ederken, uğruna savaşlar verilen bir zenginlik ölçütü sayıldı.

İlkçağ uygarlıklarında altın, bir mübadele aracından ziyade gücün ve soyluluğun sembolü olarak mülkiyetin zirvesini temsil ediyordu. Mısırlılar, altın madenciliğini Doğu Mısır ve Nubya bölgelerinde yoğun biçimde yürüttüler ve elde ettikleri bu değerli madeni kutsal anıtları, sarayları ve heykelleri süslemek için kullandılar. M.Ö. 3500’lerde Firavun Menes’in kanunlarında bir birim altının iki buçuk birim gümüşe eşit olduğunun belirtilmesiyle, altının değeri ilk kez resmî bir metne yansıyordu.

Antik Mısır’da Hatşepsut gibi hükümdarların göğe yükselen altın kaplama anıtlar diktirmesi ve Hz. Süleyman tapınağının görkemli altın detaylarla bezenmesi, altının nasıl bir mülkiyet ve üstünlük algısı oluşturduğunun işaretleri olarak zikredilebilir.

Altın “para” oluyor

Altının sadece bir süs eşyası olmaktan çıkıp bir mübadele aracına, yani “paraya” dönüşmesi ise insanlık ve iktisat tarihi açısından devrim niteliğinde bir dönüm noktasıydı. M.Ö. yedinci yüzyılda Anadolu’da hüküm süren Lidya Krallığı’nda, Paktolos nehrinden bugünkü adıyla Sart çayından elde edilen ve “elektrum” adı verilen altın-gümüş alaşımı kullanılarak tarihin ilk sikkeleri basılmaya başlandı. Lidya Kralı Krezüs döneminde ise bu alaşım kimyasal olarak ayrıştırıldı ve tarihte ilk kez standart ağırlık ve saflıkta altın ve gümüş sikkeler darbedildi. Böylece geniş bir coğrafyada kabul gören ortak bir para sistemi ortaya çıkıyordu.

Lidyalıların bu yeniliğinin ardından altın, yalnızca kralların hazinelerinde saklanan bir değer olmaktan çıkarak pazarlarda alışverişi kolaylaştıran, ticareti canlandıran ve servet birikimini belirli bir ölçüye bağlayan pratik bir araca dönüştü. Krezüs’ten sonra bölgeyi ele geçiren Pers İmparatoru Darius ise kendi altın sikkesi “darik”i bastırdı. Ardından Büyük İskender ve Romalılar da ordularını finanse etmek ve genişleyen imparatorluklarında ticareti düzenlemek için altın sikkeleri bütün Akdeniz havzasına yaydı.

Orta Çağ’a gelindiğinde altın, uluslararası ticaretin ve diplomasinin can damarı olmaya devam etti. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Bizans İmparatorluğu, ağırlığı ve saflığı yüzyıllar boyunca büyük ölçüde değişmeyen “bezant” ya da “solidus” adı verilen altın sikkesiyle bölgedeki ticaret ağlarını ayakta tuttu. Bizans, bu sikkeleri aynı zamanda diplomatik ilişkilerde ve düşmanlarını etkisiz hâle getirmede önemli bir araç olarak kullandı.

Dinar, florin ve düka

Aynı dönemde İslam coğrafyasında Emeviler tarafından basılan altın dinar, zamanla bezantın gücünü kırarak sınır ötesi ticaretin başlıca ödeme araçlarından biri hâline geldi. Gerek Bizans gerekse de İslam devletleri, altının sınır tanımayan geçerliliğini savaş ganimetleri, vergiler ve başta Nubya ile Sahra Altı Afrika olmak üzere işleyen ticaret yollarıyla devam ettirmiş oluyordu. Orta Çağ’ın sonlarına doğru İtalyan şehir devletlerinin yükselişiyle birlikte Floransa’nın “florin”i ve Venedik’in “düka”sı da Avrupa ticaretinde altının egemenliğini yeniden güçlendirdi ve onu üst düzey bir hesap aracı hâline getirdi.

Altının mübadele aracı olarak egemenliği, zamanla farklı madenlerin ve nihayet kâğıt paranın, yani banknotun kullanılmaya başlanmasıyla sarsılsa da altın değerini bütünüyle kaybetmedi. Çin’de dokuzuncu yüzyıldan itibaren kullanılan ve Marco Polo’nun on üçüncü yüzyılda Kubilay Han’ın sarayında hayretle gözlemlediği dut ağacı kabuğundan yapılan kâğıt para, büyük miktardaki madeni paraların taşınma güçlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan önemli bir yenilikti.

Kubilay Han, tüccarların getirdiği altın, gümüş ve değerli taşları devlet hazinesine alıyor, karşılığında basım maliyeti oldukça düşük olan kâğıt paralar veriyordu. Ancak kâğıt para ve farklı itibari değerlerin kullanıldığı dönemlerde de altın, değerini korumaya devam etti. Çünkü karşılığı bulunmadan basılan kâğıt paralar, savaş ve ekonomik kriz dönemlerinde enflasyon nedeniyle hızla değer kaybedebilirken altın doğadaki nadirliği, kolay taklit edilememesi ve geniş kabul görmesi sayesinde tercih ediliyordu. İnsanlar da savaş ve belirsizlik dönemlerinde devletin parasına duydukları güven azaldığında, birikimlerini korumak için ellerindeki değerleri altına çevirerek saklama yoluna gitti.

Modern dönemde altın

Modern döneme girilirken, özellikle on dokuzuncu yüzyılda Amerika’nın Kaliforniya bölgesinde, Avustralya’da ve Güney Afrika’da büyük altın yataklarının keşfedilmesiyle başlayan “Altına Hücum” (The Gold Rush) dünyadaki altın arzını hızla artırdı. Batının diğer coğrafyalar üzerinde hızla kurduğu “üstünlük” sorgulanırken ortaya konulan güçlü argümanlardan birisi de bu altın arzının getirdiği zenginlikle bilim ve sanayi devriminin desteklenmiş olmasıdır. Bu gelişmeler sonucunda on dokuzuncu yüzyılın sonlarında İngiltere öncülüğünde “Uluslararası Altın Standardı” sistemi kuruldu.

Öte yandan söz konusu yaygınlıktan sonra ülkeler, para birimlerini belirli bir ağırlıktaki altın üzerinden tanımladı ve merkez bankalarınca basılan kâğıt paraların istendiğinde altına çevrilebileceğini yasal güvence altına aldı. Bu sistemle birlikte altın, yalnızca günlük bir mübadele aracı olmaktan çıkarak kâğıt paraya güven sağlayan, merkez bankalarının büyük miktarlarda rezerv olarak tuttuğu ve yatırımcıların enflasyon riskine karşı başlıca korunma araçlarından biri olarak gördüğü önemli bir finansal enstrümana dönüştü.

Osmanlı ekonomisi ve Galata bankerleri

Altının küresel serüveni ve modern kâğıt para karşısındaki sarsılmaz gücü, Osmanlı Devleti’nin son dönem iktisadi tecrübesinde de son derece yıkıcı biçimde kendini gösterdi. On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ekonomisi askerî mağlubiyetler, büyüyen dış ticaret açığı ve kapitülasyonların etkisiyle ciddi bir mali bunalım yaşıyordu. Sultan Abdülmecid döneminde artan bütçe açıklarını kapatmak amacıyla, 1840’larda “kaime” adı verilen ve altın ya da gümüş karşılığı bulunmayan kâğıt paralar tedavüle sokuldu. Karşılıksız basılan bu paralar piyasada hızla değer kaybetti, enflasyona ve derin bir güven krizine yol açtı.

Devletin içine düştüğü bu mali zafiyet ortamında, çoğunlukla Galata çevresinde faaliyet gösteren ve aralarında Kamondo, Zarifi ve Baltazzi ailelerinin de bulunduğu Rum, Ermeni ve Yahudi kökenli “Galata Bankerleri” ön plana çıktı. Bu finans çevreleri, değerini koruyan altın ve gümüş ile sürekli dalgalanan kaime arasındaki kur farklarından, büyük spekülatif kârlar elde etti. Bankerler, kaimenin değeri düştüğünde piyasadan topluyor, yükseldiğinde ise satıyordu. Aynı zamanda nakit sıkıntısı içindeki hazineye kısa vadeli ve yüzde 15-20’ye varan yüksek faizlerle borç vererek Osmanlı maliyesi üzerinde büyük bir nüfuz kuruyorlardı.

Sultan Abdülaziz döneminde yapılan büyük donanma yatırımları ve alınan dış borçlar, hazineyi bankerlerin faiz kıskacına daha da sürükledi. Sonuçta bu borç sarmalı ve kötü mali yönetim, Osmanlı’nın uluslararası finans çevrelerine bağımlılığını artırdı ve 1875’te borç ödemelerinin durdurulduğu “Ramazan Kararnamesi”nin ilanına yol açtı. Ekonomik buhranların derinleştirdiği kriz ortamı ise Sultan Abdülaziz’in bir darbeyle tahttan indirilmesine giden süreçte dolaylı fakat son derece etkili unsurlardan biri oldu.

Nehir kenarlarından modern finans piyasalarına

Yeryüzünün en nadide madenlerinden biri olan altın, insanoğlunun onu derelerden topladığı ilk çağlardan itibaren servetin, estetiğin ve gücün simgesi oldu. Lidyalıların bastığı ilk sikkelerden günümüzün modern finans piyasalarına kadar mübadele aracı kimliğiyle dünya ticaretine yön veren altın, kâğıt paranın, itibarî para sistemlerinin ve çeşitli finansal araçların ortaya çıkmasına rağmen evrensel değerini koruyor.