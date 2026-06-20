BAŞARI DUASI OKUNUŞU: Sınavdan Önce Okunacak Dualar Hangileri? YKS sınavında önce hangi dualar okunur?

BAŞARI DUASI

''Allahümme inni es'elükes-sebate fil-emri ve es'elü azimete'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri mata lemü. Ve es'elüke min hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü. İnneke ente'allamü'l-guyub.

BAŞARI DUASI ANLAMI:

Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum.

Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.''

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim!

Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.