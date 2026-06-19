TurkNet internet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? 2026 TurkNet güncel Fiber ve GigaFiber abonelik ücretleri

TurkNet internet fiyatları 19 Haziran 2026 itibarıyla zamlandı. Fiber ve GigaFiber paketlerinin aylık abonelik ücreti 699,90 TL’den 949,90 TL’ye yükselirken, 1000 Mbps’ye kadar hız sunan ek paketin fiyatı da 200 TL’den 350 TL’ye çıktı. İşte TurkNet’in yeni internet tarifesi, güncel paket ücretleri ve abonelere sunulan hız seçenekleri…
TurkNet internet fiyatları, 19 Haziran 2026 itibarıyla güncellendi. Fiber ve GigaFiber paketlerinin aylık abonelik ücreti 699,90 TL’den 949,90 TL’ye yükselirken ek hız paketinin fiyatı da 350 TL oldu.
TurkNet internet fiyatları ne kadar oldu?
TurkNet internet fiyatları kapsamında Fiber ve GigaFiber abonelik ücretlerinde artış yapıldı. Şirketin açıkladığı yeni tarife, 19 Haziran 2026 itibarıyla geçerli olacak.
Daha önce aylık 699,90 TL olan internet paketlerinin ücreti 949,90 TL’ye çıkarıldı. Böylece aylık abonelik bedelinde 250 TL’lik artış gerçekleşti.
Yeni fiyatlandırmayla birlikte standart fiber internet hizmeti ile TurkNet’in kendi altyapısı üzerinden sunduğu GigaFiber hizmetinin aylık ücreti aynı seviyeye geldi.
Fiber paketinin yeni fiyatı 949,90 TL
100 Mbps indirme ve 20 Mbps’ye kadar yükleme hızı sunan standart fiber paketin aylık fiyatı 949,90 TL olarak belirlendi.
Şirketin açıklamasına göre pakette sunulan şu özellikler devam edecek:
- 100 Mbps indirme hızı
- 20 Mbps’ye kadar yükleme hızı
- Modem kullanım hakkı
- Taahhütsüz abonelik
- Düşük ping süresi
Ek hız paketine de zam geldi
Daha yüksek bağlantı hızı isteyen abonelere sunulan ek hız paketinin fiyatı da artırıldı. Aylık 200 TL olan ek hız seçeneği, yeni tarifeyle birlikte 350 TL’ye yükseldi.
Bu seçenekle kullanıcıların bağlantı hızları 1000 Mbps’ye kadar indirme ve 50 Mbps yükleme seviyesine çıkarılabiliyor.
Yeni tarifedeki başlıca değişiklikler şöyle:
- Fiber paket: 699,90 TL’den 949,90 TL’ye yükseldi.
- GigaFiber paket: Aylık 949,90 TL olarak güncellendi.
- Ek hız paketi: 200 TL’den 350 TL’ye çıkarıldı.
- Yeni fiyatların başlangıç tarihi: 19 Haziran 2026.
GigaFiber tarifesi de güncellendi
TurkNet’in GigaFiber paketinde 1000 Mbps’ye kadar simetrik internet hızı sunulmaya devam edilecek. Paketin yeni aylık abonelik ücreti ise 949,90 TL olacak.
GigaFiber hizmetinde kota sınırı bulunmadığı ve modem kullanım ücretinin aylık abonelik bedeline dahil olduğu bildirildi.
Yeni tarife 19 Haziran’da yürürlüğe girdi
TurkNet’in Fiber, GigaFiber ve ek hız seçenekleri için belirlediği yeni fiyatlar 19 Haziran 2026 itibarıyla geçerli oldu. Şirket, paketlerde sunulan mevcut bağlantı özelliklerinin ve taahhütsüz abonelik seçeneğinin devam edeceğini açıkladı.