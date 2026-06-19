TurkNet internet fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? 2026 TurkNet güncel Fiber ve GigaFiber abonelik ücretleri

GigaFiber tarifesi de güncellendi

TurkNet’in GigaFiber paketinde 1000 Mbps’ye kadar simetrik internet hızı sunulmaya devam edilecek. Paketin yeni aylık abonelik ücreti ise 949,90 TL olacak.

GigaFiber hizmetinde kota sınırı bulunmadığı ve modem kullanım ücretinin aylık abonelik bedeline dahil olduğu bildirildi.





Yeni tarife 19 Haziran’da yürürlüğe girdi

TurkNet’in Fiber, GigaFiber ve ek hız seçenekleri için belirlediği yeni fiyatlar 19 Haziran 2026 itibarıyla geçerli oldu. Şirket, paketlerde sunulan mevcut bağlantı özelliklerinin ve taahhütsüz abonelik seçeneğinin devam edeceğini açıkladı.