ABD Başkanı Trump: Hürmüz'den 60 gün ücret alınmayacak

ABD Başkanı Donald Trump: "Ateşkes dönemi boyunca 60 gün süreyle Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump: "Ateşkes dönemi boyunca 60 gün süreyle Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak.
Bu sürenin sonunda anlaşma sağlanamazsa genel geçiş ücreti yine alınmayacak. Sadece ABD'nin Orta Doğu'ya sunduğu 'Koruyucu Melek' hizmetinin masrafları tahsil edilecektir."
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