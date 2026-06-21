Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonunda, dün tamamlanan TYT'nin ardından bugün gerçekleştirilen AYT oturumuyla heyecan doruğa ulaştı. Sınav salonlarından çıkan öğrenciler, derin bir nefes alıp hayalini kurdukları üniversite ve bölümler için şimdiden YKS puan hesaplama motorlarına yöneldi. Öğrencilerin en çok merak ettiği "Kaç net, kaç puan getirir?" sorusunun yanıtı ise tamamen testlerin getireceği standart sapmaya ve sınavın genel zorluk derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuçları açıklamasından önce net sayılarını netleştirip, geçmiş yılların katsayıları ve başarı sıralamaları üzerinden tahmini bir yol haritası çizmeye çalışıyor.