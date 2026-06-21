YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirilirken, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün yapılıyor. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için milyonlarca aday sınavda ter dökerken, sınavların ardından puan hesaplama işlemleri de gündeme geldi. Adaylar, YKS’de TYT ve AYT’de kaç net kaç puan getirir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yerleştirme puanlarının havuzda toplandığı sınavda, asıl büyük kırılmayı alan testi olan AYT belirleyecek. Peki TYT AYT kaç net kaç puan getirir? İşte 2026 YKS puan hesaplama motoru.
Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonunda, dün tamamlanan TYT'nin ardından bugün gerçekleştirilen AYT oturumuyla heyecan doruğa ulaştı. Sınav salonlarından çıkan öğrenciler, derin bir nefes alıp hayalini kurdukları üniversite ve bölümler için şimdiden YKS puan hesaplama motorlarına yöneldi. Öğrencilerin en çok merak ettiği "Kaç net, kaç puan getirir?" sorusunun yanıtı ise tamamen testlerin getireceği standart sapmaya ve sınavın genel zorluk derecesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuçları açıklamasından önce net sayılarını netleştirip, geçmiş yılların katsayıları ve başarı sıralamaları üzerinden tahmini bir yol haritası çizmeye çalışıyor.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) net puan hesaplama
TYT Türkçe’de 12 doğru 7 yanlış olan birinin net puanı 10.25 olacaktır.
TYT Sosyal Bilimler 10 doğru 6 yanlış TYT net puanı 8.50
Temel Matematik 15 doğru 9 yanlış TYT temel Matematik net puanı 12.75 olacaktır.
TYT Fen Bilimleri 6 doğru 4 yanlış net puan ise 5.00 olacaktır.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) net puan hesaplama
Sosyal Bilimler 1
AYT Türk Dili ve Edebiyatı 15 doğru 8 yanlış net puan 13.00
AYT Tarih-1’de 8 doğru 2 yanlış net puan 7.50
AYT Coğrafya-1’de doğru sayısı 5 yanlış sayısı 1 net 4.75
Sosyal Bilimler 2
AYT Tarih-2’de doğru 3 yanlış net puan 4.25
AYT Coğrafya-2’de 5 doğru 4 yanlış net puan 4.00
AYT Felsefe Grubu 7 doğru 3 yanlış net puan 6.25
AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 doğru 1 yanlış net puan 4.75
Matematik 12 doğru 7 yanlış AYT net puan 10.25
AYT fizik 5 doğru 3 yanlış net puan 4.25
AYT kimya 7 doğru 4 yanlış net puan 6.00
AYT biyoloji 7 doğru 5 yanlış net puan 5.75