İZMİR 19-20 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

İzmir'de yaşayan binlerce vatandaşın günlük planlarını etkileyebilecek elektrik kesintileri için uyarı geldi. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 19 Haziran tarihinde kentin birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında enerji kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Gediz Elektrik tarafından yürütülen planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti programının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde elektriğin hangi saatlerde kesileceğini araştırmaya başladı.
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR / İZMİR
Kızılkeçili
05:00 - 07:00
Demircilik
11:30 - 15:30
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıbey
Aşağıcuma
Ayvatlar
Çamavlu
Demircidere
Göbeller
Güneşli
Hacıhamzalar
Hisarköy
İncecikler, Karaveliler
Kıranlı
Kurtuluş, Okçular
Terzihaliller
Yukarıbey
Yukarıbey Kaplan
Yukarıcuma (
09:00 - 16:42
BORNOVA / İZMİR
Eğridere
Yakaköy
Yakaköy
09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
09:00 - 11:00
Hürriyet
11:30 - 13:30
Akıncılar
14:00 - 16:00
Seyhan
09:00 - 11:00
Adatepe
09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan
09:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Uğur Mumcu
09:00 - 15:00
Şirintepe
10:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Bademli
10:00 - 16:00
Merdivenli
10:30 - 16:30
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Atatürk
Kızılırmak
Kahramandere
Küçükkaya
Yelki
09:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Maliyeciler
Metin Oktay
Şehitler
08:00 - 15:00
Esenyalı
Metin Oktay
Poligon
Şehitler
08:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül
12:00 - 14:00
Halilbeyli
01:00 - 03:00
KINIK / İZMİR
Kodukburun
Köseler
Mıstıklar
KONAK / İZMİR
Fatih
Fevzi Paşa
Güzelyurt
İsmet Kaptan
Kahraman Mescit
Konak
Namık Kemal
Odunkapı
Sümer
Türkyılmaz
Uğur
Yeşiltepe
08:00 - 09:00
Altıntaş
Barbaros
Etiler
Güneş
Güngör
Güzelyurt
Kahraman Mescit
Kestelli
Konak
Mecidiye
Mimar Sina
08:00 - 09:00
Hilal
Kocakapı
Oğuzlar
MENDERES / İZMİR
Keler
Şaşal
09:00 - 17:00
İTOB OSB
Tekeli Atatürk
Tekeli Fevzi Çakmak
09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Bozalan
Görece
İğnedere
Kır, Süleymanlı
Telekler
Turgutlar
09:00 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köfündere
09:15 - 17:15
Birgi
09:00 - 15:00
Bıçakçı
09:30 - 17:00
URLA / İZMİR
Camiatik
Naipli
10:30 - 16:30
Barbaros
Birgi
Uzunkuyu
Zeytinler
11:00 - 15:00
Güvendik
09:00 - 15:00
Bademler
10:00 - 16:00
Kalabak
Yenice
15:00 - 15:30