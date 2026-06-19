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İZMİR 19-20 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

İZMİR 19-20 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

14:1419/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İzmir'de yaşayan binlerce vatandaşın günlük planlarını etkileyebilecek elektrik kesintileri için uyarı geldi. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 19 Haziran tarihinde kentin birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında enerji kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gediz Elektrik tarafından yürütülen planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti programının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde elektriğin hangi saatlerde kesileceğini araştırmaya başladı.

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR / İZMİR

Kızılkeçili

05:00 - 07:00

Demircilik

11:30 - 15:30

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

09:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

Aşağıbey

Aşağıcuma

Ayvatlar

Çamavlu

Demircidere

Göbeller

Güneşli

Hacıhamzalar

Hisarköy

İncecikler, Karaveliler

Kıranlı

Kurtuluş, Okçular

Terzihaliller

Yukarıbey

Yukarıbey Kaplan

Yukarıcuma (

09:00 - 16:42

BORNOVA / İZMİR

Eğridere

Yakaköy

Yakaköy

09:00 - 12:00

BUCA / İZMİR

Ufuk

09:00 - 11:00

Hürriyet

11:30 - 13:30

Akıncılar

14:00 - 16:00

Seyhan

09:00 - 11:00

Adatepe

09:00 - 15:00

ÇEŞME / İZMİR

Dalyan

09:00 - 16:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık

Uğur Mumcu

09:00 - 15:00

Şirintepe

10:00 - 12:00

DİKİLİ / İZMİR

Bademli

10:00 - 16:00

Merdivenli

10:30 - 16:30

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Atatürk

Kızılırmak

Kahramandere

Küçükkaya

Yelki

09:00 - 15:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Maliyeciler

Metin Oktay

Şehitler

08:00 - 15:00

Esenyalı

Metin Oktay

Poligon

Şehitler

08:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Sekiz Eylül

12:00 - 14:00

Halilbeyli

01:00 - 03:00

KINIK / İZMİR

Kodukburun

Köseler

Mıstıklar

KONAK / İZMİR

Fatih

Fevzi Paşa

Güzelyurt

İsmet Kaptan

Kahraman Mescit

Konak

Namık Kemal

Odunkapı

Sümer

Türkyılmaz

Uğur

Yeşiltepe

08:00 - 09:00

Altıntaş

Barbaros

Etiler

Güneş

Güngör

Güzelyurt

Kahraman Mescit

Kestelli

Konak

Mecidiye

Mimar Sina

08:00 - 09:00

Hilal

Kocakapı

Oğuzlar

MENDERES / İZMİR

Keler

Şaşal

09:00 - 17:00

İTOB OSB

Tekeli Atatürk

Tekeli Fevzi Çakmak

09:00 - 17:00

MENEMEN / İZMİR

Bozalan

Görece

İğnedere

Kır, Süleymanlı

Telekler

Turgutlar

09:00 - 14:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Köfündere

09:15 - 17:15

Birgi

09:00 - 15:00

Bıçakçı

09:30 - 17:00

URLA / İZMİR

Camiatik

Naipli

10:30 - 16:30

Barbaros

Birgi

Uzunkuyu

Zeytinler

11:00 - 15:00

Güvendik

09:00 - 15:00

Bademler

10:00 - 16:00

Kalabak

Yenice

15:00 - 15:30

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#Gediz Elektrik kesinti listesi
#İzmir elektrik kesintisi
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