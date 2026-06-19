MEMUR ZAMMINDA GÖZLER BU TARİHTE: En düşük memur maaşı için beklenen zam oranları ortaya çıktı! İşte en olası 3 senaryo

En düşük emekli memur aylığı ne kadar olabilir?





En düşük emekli memur aylığı, Ocak 2026’da uygulanan artışın ardından 20 bin TL seviyesine yükseldi. Temmuz ayında uygulanacak artış oranına bağlı olarak aylığın 23 bin TL sınırına yaklaşması, yüksek enflasyon senaryosunda ise bu seviyeyi aşması bekleniyor.





Ancak kesin tutar, haziran ayı enflasyonu ve buna bağlı olarak oluşacak altı aylık zam oranı açıklandıktan sonra belli olacak.