YARIN MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Türkiye-Paraguay milli takımları maç kadrosu, muhtemel 11'leri ve canlı yayın kanalı

Türkiye - Paraguay maçı için geri sayım sürüyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak. California’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 06.00’da başlayacak mücadele, TRT 1 ile Tabii üzerinden canlı ve şifresiz yayımlanacak. İlk maçından mağlubiyetle ayrılan A Mili Futbol Takımımız turnuvanın ikinci maçında Paraguay karşısında galip gelerek yoluna devam etmenin peşinde. Milyonların desteğini arkasına alan takımımız galibiyete odaklanırken, teknik direktör Montella'nın hangi 11 ile sahaya çıkacağı şimdiden merak konusu. İşte Türkiye Paraguay maçı muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgileri.

1 /10 Türkiye Paraguay maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nun ikinci haftasında 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak. İlk karşılaşmalarını kaybeden iki takımın mücadelesi TSİ 06.00’da TRT 1’den canlı yayımlanacak.

2 /10 Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Türkiye Paraguay maçı, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00’da başlayacak.

Karşılaşma, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde bulunan San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Maçın temel bilgileri şöyle:

Tarih: 20 Haziran 2026 Cumartesi

Saat: 06.00

Stat: San Francisco Bay Area Stadyumu

Şehir: Santa Clara, Kaliforniya

Canlı yayın: TRT 1

Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu

3 /10 İki takım da ilk maçını kaybetti

Türkiye, gruptaki ilk karşılaşmasında Kanada’nın Vancouver kentinde Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Paraguay ise turnuvanın ev sahiplerinden ABD karşısında sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Paraguay karşısında galip gelerek gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Paraguay da ilk maçın ardından turnuvadaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.

4 /10 Türkiye ile Paraguay ilk kez resmi maçta karşılaşacak

Türkiye ile Paraguay, bugüne kadar resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmedi. İki ülke arasındaki tek maç, 17 Haziran 1995 tarihinde hazırlık karşılaşması olarak oynandı.

Söz konusu mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı. Dünya Kupası’ndaki karşılaşma, iki takım arasındaki ilk resmi maç olacak.

5 /10 A Milli Takım 653. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşılaşmasıyla tarihindeki 653. müsabakaya çıkacak. Milliler, geride kalan 652 maçın 363’ünü resmi, 289’unu ise özel karşılaşma olarak oynadı.

Türkiye’nin 652 maçlık performansı şöyle:

Galibiyet: 259

Beraberlik: 151

Mağlubiyet: 242

Attığı gol: 903

Yediği gol: 929

Galibiyetlerden biri hükmen sonuçlandı.

6 /10 Montella yönetimindeki 35. karşılaşma

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçıyla A Milli Futbol Takımı’nın başında 35. kez görev yapacak.

Montella yönetimindeki milliler, daha önce 25’i resmi ve 9’u özel olmak üzere 34 karşılaşmaya çıktı. Türkiye bu maçlarda 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

7 /10 Maçı Ivan Barton yönetecek

Türkiye-Paraguay karşılaşmasında El Salvador Futbol Federasyonu’ndan Ivan Barton düdük çalacak. Barton’un yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro üstlenecek.

Oshane Nation müsabakada dördüncü hakem, Caleb Wales ise yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

A Milli Takım’da Paraguay karşılaşması öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

8 /10 Türkiye’nin Paraguay maçı muhtemel 11’i

TRT Spor ekranlarına yansıyan kadro kurgusuna göre Türkiye’nin karşılaşmaya 4-2-3-1 dizilişiyle başlaması bekleniyor. Muhtemel 11’de orta saha ve hücum hattında Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler yer alıyor.

Türkiye’nin muhtemel 11’i:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü

Hücum hattı: Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız

Forvet: Kerem Aktürkoğlu

Muhtemel kadronun kesinleşmesi, maçtan önce takımlar tarafından açıklanacak resmi ilk 11’lerle belli olacak.

9 /10 A Milli Takım’ın 26 kişilik kadrosu

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım’ın Paraguay maçı öncesindeki 26 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans oyuncuları: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta saha oyuncuları: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet oyuncuları: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.