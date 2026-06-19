HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç teşviki meclisten geçti mi, yasalaştı mı?

İlk Arabam programı ayrı bir çalışma





Kamuoyunda hurda teşvikiyle birlikte anılan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan ayrı bir çalışma niteliği taşıyor.





Programla özellikle üç veya daha fazla çocuğu bulunan ailelerin yerli otomobile erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uygun, uzun vadeli finansman seçeneklerinin geliştirilmesi planlanıyor.





Bununla birlikte programın kesin başvuru şartları, ödeme seçenekleri, başlama tarihi ve kapsama alınacak otomobiller henüz ilan edilmiş değil. Programın doğrudan ÖTV muafiyeti sağlayacağına ilişkin yürürlüğe girmiş bir yasal düzenleme de bulunmuyor.