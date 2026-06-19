ABD-Avustralya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11’ler açıklandı

ABD-Avustralya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nun ikinci haftasında futbolseverleri ekran başına toplayacak. ABD-Avustralya maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacağı belli olurken, Seattle’daki Lumen Field’da oynanacak karşılaşmanın ilk 11’leri de açıklandı. İşte TRT 1’den canlı ve şifresiz yayımlanacak ABD-Avustralya maçının yayın saati, kadroları ve tüm detayları…
ABD-Avustralya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nun ikinci haftasında Seattle’da oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayımlanırken iki takımın ilk 11’leri de açıklandı.
ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta?
ABD-Avustralya maçı, 19 Haziran 2026 Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle kentindeki Lumen Field Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak mücadelede D Grubu’nda üçer puanı bulunan iki takım karşı karşıya gelecek.
2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri, grubundaki ikinci maçında Avustralya’yı konuk edecek. D Grubu’ndaki sıralamayı yakından ilgilendiren karşılaşma, Türkiye açısından da önem taşıyor.
ABD-Avustralya maçı hangi kanalda?
Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Maça ilişkin temel bilgiler şöyle:
- Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 22.00
- Stat: Lumen Field, Seattle
- Turnuva: 2026 FIFA Dünya Kupası
- Grup: D Grubu
- Yayın: TRT 1
ABD-Avustralya maçının ilk 11’leri
Karşılaşma öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’nın sahaya çıkacağı ilk 11’ler açıklandı.
ABD: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun
Avustralya: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Leckie, Velupillay; Toure
Mücadele, saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak.