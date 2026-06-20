TYT soruları ve cevapları 2026 osym.gov.tr! ÖSYM YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? TYT A-B kitapçığı sorgulama ekranı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Türkiye genelinde yüz binlerce salonda eş zamanlı olarak uygulanan sınavda adaylara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinden sorular yöneltildi. 165 dakika süren oturumun ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. Adaylar, TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanacağı anı beklerken, soruların ilk etapta %10’unun, ardından tamamının erişime açılması bekleniyor. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek.
2026 YKS maratonunun ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM’nin açıklayacağı soru ve cevap anahtarına çevrildi. TYT soruları ve cevapları, osym.gov.tr ve dokuman.osym.gov.tr adresleri üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz’da ilan edilecek.
YKS CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI, CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS cevap anahtarı esasen üç oturumun yani TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası bu üç sınavın cevap anhtarlarının yayınlanmasının ardından tamamlanmış olacak.
YKS'nin ilk oturumu TYT'nin cevap anahtarı sınav bitimi olan saat 13.00'ün ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak açıklama saati kesin olarak bilinmiyor. TYT cevap anhtarı açıklandığında aşağıdaki linke tıklayrak TYT cevap anhtarı PDF sorgulama ekranına erişim sağlayabilirsiniz.
YKS SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK?
YKS sınavlarının oturumları tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını resmi internet sitesinden açıklıyor.
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.
YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS yerleştirme puanı, adayların sınavdan elde ettikleri puan ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) birleşiminden oluşur. İşte puan hesaplama sürecinin temel dinamikleri:
Net Hesaplama:
YKS'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu kurala göre net sayısı şu formülle bulunur:
Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)
Örneğin, bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 36 - (8 / 4) = 34 olacaktır.
Ham Puan ve Yerleştirme Puanı:
Ham Puan: Her testteki netler, ilgili testin katsayısıyla çarpılır ve bu değerler toplanarak üzerine sabit bir başlangıç puanı eklenir. Bu toplam, adayın ham (ağırlıklı) puanını oluşturur.
Yerleştirme Puanı (YP): Ham puana, OBP katkısı eklenerek elde edilen puandır. Tercihlerde esas alınan puan bu yerleştirme puanıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Katkısı: Diploma notunuz, YKS yerleştirme puanınıza önemli bir katkı sağlar. Diploma notu (50-100 arasında), 5 ile çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP'ye dönüştürülür. Bu OBP'nin %12'si (OBP × 0,12) sınav puanınıza eklenir. Yüksek diploma notuna sahip adaylar, bu sayede yerleştirme puanlarında avantaj elde ederler.