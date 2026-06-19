YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? Üniversite sınav giriş belgesini renkli yazdırmak zorunlu mu? ÖSYM kuralları

Kalem ve silgi ÖSYM tarafından verilecek





Adayların sınavda kullanacağı kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav salonlarında ayrıca duvar saati bulunacak; adaylara şeker ve peçete verilecek.





Adaylar sınav binasına yalnızca etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. Sınav binası girişinde yoğunluk yaşanmaması için adayların metal aksesuar içermeyen sade kıyafetler tercih etmeleri ve sınavdan en az bir saat önce bina önünde hazır bulunmaları öneriliyor.





Sınav giriş belgesi ve geçerli fotoğraflı kimlik belgesini eksiksiz şekilde yanında bulundurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacak. Yasaklı eşya taşıdığı sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılabilecek.