YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? Üniversite sınav giriş belgesini renkli yazdırmak zorunlu mu? ÖSYM kuralları

YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu, renkli çıktı almak zorunlu mu? ÖSYM’nin 2026-YKS kurallarına göre adaylar giriş belgelerini renkli veya siyah beyaz yazdırabilecek; ancak fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin net görünmesi gerekiyor. Sınav günü gerekli belgeler, geçerli kimlikler ve yasaklı eşyalarla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.
YKS sınav giriş belgesi renkli veya siyah beyaz olarak yazdırılabilecek. Ancak adayın fotoğrafı ile sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin belgede net biçimde görünmesi gerekiyor.
YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olabilir
2026-YKS’ye katılacak adaylar, YKS sınav giriş belgesinin renkli çıktı olması gerekip gerekmediğini araştırıyor. ÖSYM kurallarına göre adaylar, ilgili sınav oturumuna ait giriş belgesini renkli veya siyah beyaz olarak yazdırabilecek.
Çıktının renkli olması zorunlu tutulmazken belgenin okunaklı olması önem taşıyor. Adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin çıktı üzerinde açıkça görülmesi gerekiyor.
Sınav giriş belgesine ilişkin temel kurallar şöyle:
- Belge renkli veya siyah beyaz yazdırılabilir.
- Adayın fotoğrafı çıktı üzerinde görünür olmalıdır.
- Sınav merkezi, bina ve salon bilgileri okunaklı olmalıdır.
- Belgenin ön veya arka yüzünde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında yazı, resim ya da işaret bulunmamalıdır.
- Adaylar yalnızca belgelerinde belirtilen salonda sınava girebilir.
- Sınav giriş belgesi yanında bulunmayan adaylar sınav binasına alınmaz.
Belgesini kaybeden adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yeniden çıktı alabilecek. Başvuru bilgilerini sisteme kaydetmesine rağmen sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için ise sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek.
Sınava girişte geçerli kimlik belgesi zorunlu
Adayların sınav giriş belgesinin yanı sıra geçerli, fotoğraflı ve asıl kimlik belgelerinden birini de yanında bulundurması gerekiyor.
Sınava girişte kabul edilen temel belgeler şunlar:
Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı
Geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı
Belirlenen koşulları karşılamaları hâlinde fotoğraflı Pembe veya Mavi Kart, Geçici Mavi Kart Kimlik Belgesi, KKTC Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi ve Göç İdaresi tarafından verilen bazı geçerli kimlik belgeleri de kabul edilebilecek.
Kimlik belgesinde fotoğraf bulunması zorunlu olacak. Fotoğrafı olmayan kimlik belgeleriyle gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartı ve meslek kimlik kartları ise sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Süresi dolmuş pasaportlar ile adayın tanınmasını zorlaştıran, yıpranmış veya gerekli bilgileri eksik nüfus cüzdanları da kullanılamayacak.
Sınav binasına alınmayacak eşyalar
Sınav binalarında eşya emanete alınmayacak. Bu nedenle adayların giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi dışındaki eşyalarını sınav binasına getirmemeleri gerekiyor.
Sınav binalarına getirilmesi yasaklanan başlıca eşyalar şöyle:
- Çanta, cüzdan, cep telefonu ve her türlü saat
- Bluetooth özellikli cihazlar, kulaklık, telsiz ve fotoğraf makinesi
- Hesap makinesi ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazlar
- Kolye, küpe, bilezik, broş ve alyans dışındaki yüzükler
- Delici ve kesici aletler ile ateşli silahlar
- Kalem, silgi, kalemtıraş, kâğıt, defter, kitap, ders notu ve sözlük
- Pergel, cetvel ve açıölçer
- Şeffaf pet şişedeki su dışında yiyecek ve içecekler
- Kutu veya şişe içerisindeki ilaçlar
Engeli veya sağlık sorunu nedeniyle özel araç, gereç ya da ilaçla sınava girmesi gereken adayların ilgili başvuru ve sınav kurallarını takip etmesi gerekiyor.
Kalem ve silgi ÖSYM tarafından verilecek
Adayların sınavda kullanacağı kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav salonlarında ayrıca duvar saati bulunacak; adaylara şeker ve peçete verilecek.
Adaylar sınav binasına yalnızca etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. Sınav binası girişinde yoğunluk yaşanmaması için adayların metal aksesuar içermeyen sade kıyafetler tercih etmeleri ve sınavdan en az bir saat önce bina önünde hazır bulunmaları öneriliyor.
Sınav giriş belgesi ve geçerli fotoğraflı kimlik belgesini eksiksiz şekilde yanında bulundurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacak. Yasaklı eşya taşıdığı sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılabilecek.