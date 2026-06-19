Altın piyasasında son günlerde etkili olan satış baskısı, fiyatlarda aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların risk iştahındaki değişim ve ons altındaki geri çekilme, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yeni güne düşüş eğilimiyle başlarken, yatırımcılar güncel rakamları yakından takip ediyor.

1 /6 Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, haftanın son işlem günlerinde değer kaybetmeye devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda yaşanan gerileme, serbest piyasa fiyatlarına da yansırken vatandaşlar gram altın ve çeyrek altındaki son durumu araştırıyor.

2 /6 ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Birikimcilerin ilk tercihi olan çeyrek altın, ons ve gram altın fiyatlarındaki düşüş doğrudan fiyatlarına yansıttı. Güncel piyasa verilerine göre çeyrek altın bugün 10.142,00 TL alış ve 10.259,00 TL satış fiyatı üzerinden el değiştiriyor.

3 /6 GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL? Yatırımcıların güvenli limanı olan gram altın, ons fiyatındaki küresel toparlanmanın da etkisiyle güne düşük bir seyirle başladı. Serbest piyasada 19 Haziran 2026 sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.182,35 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 6.288S,22 TL olarak tabelalara yansıdı.

4 /6 19 HAZİRAN ONS ALTIN FİYATI ALIŞ: $ 4.127,29 SATIŞ: $ 4.127,93 19 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 6.187,09 TL SATIŞ: 6.281,94 TL 19 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 10.147,24 TL SATIŞ: 10.285,08 TL 19 HAZİRAN YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 20.277,90 TL SATIŞ: 20.540,17 TL 19 HAZİRAN TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 40.476,00 TL SATIŞ: 41.019,00 TL 19 HAZİRAN CUMHURİYET ALTIN FİYATI ALIŞ: 41.521,00 TL SATIŞ: 42.042,00 TL

5 /6 ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Altındaki düşüşün arkasında tek bir etken bulunmuyor. Altın ABD dolarındaki güçlenme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin şahin sinyallerin etkisiyle cuma günü geriledi. Altının düşüşünde en belirgin baskı unsuru güçlü dolar olarak öne çıkıyor. ABD dolar endeksi yılın zirve seviyelerine yakın seyretmeye devam ederken, doların değer kazanması altın fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.