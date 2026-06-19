Memur maaş zammı 2026 güncel tablo! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, araştırma görevlisi

Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken milyonlarca emekli ve memur zam hesaplarını hızlandırdı. TÜİK tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam büyük ölçüde şekillenirken, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı hesabı da netleşmeye başladı. Haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak kesin zam oranları ortaya çıkacak.
Emekliler ve memurlar için yılın ikinci zam dönemi yaklaşırken, maaşlara yapılacak artış oranları merak konusu oldu. Beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,60'lık artışı garantilerken, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı hesabı yapılmaya başlandı. Temmuz ayında milyonlarca kişinin maaşı yeniden belirlenecek.
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 32,61 seviyesine ulaştığı kaydedildi. Bu veriler, emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranının hesaplanmasında temel gösterge olarak kayıtlara geçti.
Yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Emekliler, mayıs ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte Temmuz dönemi için şimdiden yüzde 16,6 oranında bir artışa hak kazanmış durumda. Memur ve memur emeklilerin dört aylık farkı 5,04 oldu.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 12,4 oldu. Zam oranının nihai halini alması için haziran ayı verileri bekleniyor. Haziran aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak.
MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN KRİTİK EŞİK: YÜZDE 11
Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Bu oranın geçilmesi durumunda, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını da maaşlarında görecek.