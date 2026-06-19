YKS SINAVI BAŞARI MESAJLARI VE SÖZLERİ! YKS TYT'ye girecek öğrencilere başarı mesajları! 2026 yılına özel farklı sınavda başarılar mesajları ve sözleri

KARDEŞE, ARKADAŞA YKS'DE BAŞARILAR MESAJLARI

Sen sadece sınava giren biri değil, benim her zaman gurur duyduğum kardeşimsin

Sonuç ne olursa olsun sen zaten benim gözümde kazandın. Ama biliyorum ki harikasını yapacaksın!

Küçükken nasıl her şeyi başarabiliyorsan, şimdi de aynısını yapacaksın

Senin azmini bilen biri olarak söylüyorum: Bu sınav seni korkutamaz!

Sevgili arkadaşım, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan da dert etme.

Demişsin ki zordur YKS konuları! Bizi ancak zor olanlar paklar. Kim korkar sınavdan. Başarı ben istediğim sürece benim olacaktır.