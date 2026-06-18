BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU: Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi gün başlayacak? 2026 BİLSEM EBA öğrenci girişi ve sonuç ekranı

BİLSEM kayıtları 27 Temmuz’da başlayacak





BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, 27 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.





Velilerin, kesin kayıt işlemleri için talep edilen belgeleri belirtilen süre içinde ilgili Bilim ve Sanat Merkezine teslim etmesi gerekecek. Kayıt belgeleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar resmî kanallar üzerinden duyurulacak.