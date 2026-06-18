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BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU: Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi gün başlayacak? 2026 BİLSEM EBA öğrenci girişi ve sonuç ekranı

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU: Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi gün başlayacak? 2026 BİLSEM EBA öğrenci girişi ve sonuç ekranı

23:2318/06/2026, Perşembe
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BİLSEM sınav sonuçları 2026 için beklenen takvim netleşti. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026’da açıklanacak; bireysel değerlendirmeler 19 Haziran’da sona erecek, sonuçlara itirazlar 6-10 Temmuz’da alınacak ve BİLSEM kayıtları 27 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM sınav sonuçları 2026 takvimine göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz’da ilan edilecek. Bireysel değerlendirmeler 19 Haziran’da sona erecek, kesin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak


BİLSEM sonuçları 3 Temmuz’da açıklanacak


BİLSEM sınav sonuçları 2026 kapsamında kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi, 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçların ilan edilmesinin ardından kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları ilgili kurumun resmî kanallarından takip edebilecek.


Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme sürecinde bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan’da başladı. Belirlenen randevu günlerinde yapılan değerlendirmeler, 19 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak.


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Bireysel değerlendirmeler 19 Haziran’da sona erecek


Aday öğrenciler, bireysel değerlendirme sürecinde belirlenen yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınıyor. Uygulamaların tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz’da duyurulacak.


BİLSEM 2026 takvimindeki önemli tarihler şöyle:


  • 6 Nisan-19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
  • 3 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
  • 6-10 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yönelik itiraz başvurularının alınması
  • 13-24 Temmuz 2026: Sonuçlara yapılan itirazların değerlendirilmesi
  • 27 Temmuz-28 Ağustos 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması

BİLSEM sonuçlarına itiraz ne zaman yapılacak?


Bireysel değerlendirme sonuçlarına yönelik itiraz başvuruları, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Yapılan itirazlar ise 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında değerlendirilecek.


Öğrenciler ve veliler, itiraz sürecine ilişkin başvuru koşullarını ve izlenecek yöntemi resmî duyurular üzerinden öğrenebilecek.

BİLSEM kayıtları 27 Temmuz’da başlayacak


BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, 27 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.


Velilerin, kesin kayıt işlemleri için talep edilen belgeleri belirtilen süre içinde ilgili Bilim ve Sanat Merkezine teslim etmesi gerekecek. Kayıt belgeleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar resmî kanallar üzerinden duyurulacak.

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