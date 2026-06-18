Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıtta bu gece indirim olacak mı? Motorin ve Benzine indirim ne kadar? İşte 18 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta bu gece indirim olacak mı? Motorin ve Benzine indirim ne kadar? İşte 18 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

22:1018/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Benzin indirimi için beklenen tarih ve pompaya yansıyacak tutar belli oldu. Brent petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litre fiyatında hesaplanan 3,96 liralık indirimin, Eşel Mobil Sistemi kapsamında 99 kuruş olarak pompaya yansıması bekleniyor. Peki, benzin indirimi ne zaman başlayacak; İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? İşte 19 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve indirim sonrası oluşması beklenen yeni rakamlar.

Benzin indirimi için beklenen tarih ve pompaya yansıyacak tutar belli oldu. Benzinin litre fiyatında hesaplanan 3,96 liralık düşüşün, Eşel Mobil Sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına 99 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Benzin indirimi bu gece pompaya yansıyacak


Benzin indiriminin 19 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Sektörden edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında 3,96 liralık düşüş hesaplanırken, indirimin 99 kuruşluk bölümü pompa fiyatlarına yansıyacak.


Fiyat değişikliğinde, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından petrol piyasalarında yaşanan gerileme etkili oldu. Hürmüz Boğazı’nın yeniden gemi trafiğine açılacağı beklentisi, küresel petrol fiyatları ile benzin ve motorinin uluslararası ürün fiyatlarını aşağı çekti.

İndirim ne kadar olacak?


Hesaplanan 3,96 liralık indirimin tamamı akaryakıt tabelalarına yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında pompa fiyatlarında litre başına 99 kuruşluk düşüş öngörülüyor.


Benzin indiriminin temel ayrıntıları şöyle:


  • Hesaplanan benzin indirimi: 3,96 TL
  • Pompaya yansıması beklenen tutar: 0,99 TL
  • Beklenen yürürlük tarihi: 19 Haziran 2026 Cuma
  • Fiyatları etkileyen gelişme: Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerileme

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları


İndirim öncesinde üç büyükşehirde açıklanan benzin ve motorin fiyatları şöyle:


İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,79 TL

Motorin: 66,17 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,89 TL

Motorin: 67,42 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,17 TL

Motorin: 67,69 TL

Benzinin litre fiyatı ne kadar olacak?


Beklenen 99 kuruşluk indirimin mevcut fiyatlara aynı oranda yansıması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 61,80 TL’ye, Ankara’da 62,90 TL’ye ve İzmir’de 63,18 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.


Akaryakıt fiyatları, beklenen indirimin yürürlüğe girmesinin ardından istasyonların tabelalarında güncellenecek.

#akaryakıt fiyatları
#benzin indirimi
#motorin indirimi
#benzin fiyatları
#motorin fiyatları
#akaryakıt indirimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta bu gece indirim olacak mı? Motorin ve Benzine indirim ne kadar? İşte 18 Haziran güncel akaryakıt fiyatları