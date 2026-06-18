Akaryakıtta bu gece indirim olacak mı? Motorin ve Benzine indirim ne kadar? İşte 18 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi için beklenen tarih ve pompaya yansıyacak tutar belli oldu. Brent petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litre fiyatında hesaplanan 3,96 liralık indirimin, Eşel Mobil Sistemi kapsamında 99 kuruş olarak pompaya yansıması bekleniyor. Peki, benzin indirimi ne zaman başlayacak; İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? İşte 19 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve indirim sonrası oluşması beklenen yeni rakamlar.

1 /6 Benzin indirimi için beklenen tarih ve pompaya yansıyacak tutar belli oldu. Benzinin litre fiyatında hesaplanan 3,96 liralık düşüşün, Eşel Mobil Sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına 99 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

2 /6 Benzin indirimi bu gece pompaya yansıyacak

Benzin indiriminin 19 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Sektörden edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında 3,96 liralık düşüş hesaplanırken, indirimin 99 kuruşluk bölümü pompa fiyatlarına yansıyacak.

Fiyat değişikliğinde, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından petrol piyasalarında yaşanan gerileme etkili oldu. Hürmüz Boğazı’nın yeniden gemi trafiğine açılacağı beklentisi, küresel petrol fiyatları ile benzin ve motorinin uluslararası ürün fiyatlarını aşağı çekti.

3 /6 İndirim ne kadar olacak?

Hesaplanan 3,96 liralık indirimin tamamı akaryakıt tabelalarına yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında pompa fiyatlarında litre başına 99 kuruşluk düşüş öngörülüyor.

Benzin indiriminin temel ayrıntıları şöyle:

Hesaplanan benzin indirimi: 3,96 TL

Pompaya yansıması beklenen tutar: 0,99 TL

Beklenen yürürlük tarihi: 19 Haziran 2026 Cuma

Fiyatları etkileyen gelişme: Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerileme

4 /6 İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İndirim öncesinde üç büyükşehirde açıklanan benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul akaryakıt fiyatları Benzin: 62,79 TL Motorin: 66,17 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin: 63,89 TL Motorin: 67,42 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin: 64,17 TL Motorin: 67,69 TL

5 /6 Benzinin litre fiyatı ne kadar olacak?

Beklenen 99 kuruşluk indirimin mevcut fiyatlara aynı oranda yansıması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 61,80 TL’ye, Ankara’da 62,90 TL’ye ve İzmir’de 63,18 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatları, beklenen indirimin yürürlüğe girmesinin ardından istasyonların tabelalarında güncellenecek.