İstanbul elektrik kesintisi programı 19 Haziran 2026 Cuma günü için açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından paylaşılan listeye göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Zeytinburnu’nun da aralarında bulunduğu 23 ilçede bakım, yatırım, altyapı yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Peki İstanbul’da elektrikler hangi mahalle ve sokaklarda kesilecek, kesinti saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran İstanbul elektrik kesintisi listesi, ilçe ilçe kesinti saatleri ve çalışmalardan etkilenecek bölgeler…
İstanbul elektrik kesintisi programına göre 19 Haziran 2026 Cuma günü Avrupa Yakası’ndaki çok sayıda ilçe, mahalle ve sokakta planlı kesintiler uygulanacak. Bakım, altyapı yenileme, deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek.
İstanbul’da 19 Haziran elektrik kesintisi
İstanbul elektrik kesintisi programı kapsamında 19 Haziran 2026 Cuma günü Arnavutköy’den Zeytinburnu’na kadar çok sayıda ilçede enerji kesintisi yapılacak. Kesintiler; kapsamlı trafo merkezi bakımı, havai hat bakımı, önleyici bakım, yatırım ve dönüşüm, deplase ile abone bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacak.
Paylaşılan programa göre kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayacak. Bazı bölgelerde enerji kesintisi gece yarısından itibaren uygulanırken çalışmaların saat 18.00’e kadar devam ettiği ilçeler de bulunuyor.
Planlı kesinti uygulanacak ilçeler şöyle:
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Zeytinburnu
Arnavutköy elektrik kesintisi
Hadımköy Mahallesi
Hadımköy Mahallesi’nin bazı bölgelerinde iki ayrı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
00.00-06.00: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
09.00-17.00: Önleyici bakım çalışması
Dağıtım programında etkilenecek sokakların isimleri belirtilmedi.
Avcılar elektrik kesintisi
Mustafa Kemalpaşa Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Beyoğlu, Fidan ve Kanarya sokakları
Ambarlı Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Nehir ve Önder sokakları
Bağcılar elektrik kesintisi
Fevzi Çakmak Mahallesi
Saat: 08.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 2071. Sokak ve Osman Gazi Sokak
Aynı çalışma Esenler’in Tuna Mahallesi’ndeki 700., 701. ve Osman Gazi sokaklarını da etkileyecek.
Fatih Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen yerler: 1745., Birlik ve Velioğlu sokakları
Demirkapı ve Mahmutbey mahalleleri
Saat: 09.00-17.00
Neden: Deplase çalışması
Kesintiden iki mahallenin bazı bölgeleri etkilenecek.
Bahçelievler elektrik kesintisi
Bahçelievler’de Hürriyet, Kocasinan Merkez, Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler ve Bahçelievler mahallelerinde farklı saatlerde kesinti uygulanacak.
Hürriyet Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Altın, Gökmen, Güngören, Hürriyet, Mahmutbey, Pamuk Çıkmazı, Polat, Sedef, Sümbül ve Tekin sokakları
Kocasinan Merkez Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Önleyici bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları
Etkilenen yerler: Bahçeli, Eski Edirne Yolu, Garip, Gazi, Gonca 1, Güneşli, Hanım, Hür, Görgülü, Gökmen, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Sevim, Üçevler, Üçevler Cami, Yenibosna Kocasinan Yolu, Yonca 2 ve İnönü sokakları
Cumhuriyet Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler: Bağcılar, Kızılelma 1 ve Rehber sokakları
Soğanlı Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler: Ahmet Haşim, Alpay, Alper, Bağcılar, Birlik, Cami 2, Ferhat, Ferit Selimpaşa, Göktuğ, Gökçe, Gürbüz, Habib Özhan, Hüdaverdi, Karamustafapaşa, Kılıçali, Mucize, Nilüfer, Orkide, Rehber, Serhat 1, Sevinç, Tuna, Umut, Ülkü ve Şirin 2 sokakları
Ayrıca Karamustafapaşa, Çağatay 1 ve Özer sokaklarında 09.00-13.00 saatleri arasında abone bağlantısı nedeniyle kesinti uygulanacak.
Bahçelievler Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler: Bağcılar, Ferit Selimpaşa, Latif Dinçbaş ve Orhan Tuğsavul sokakları
Şirinevler Mahallesi
Saat: 10.00-14.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 1. Billur, Bayburt, Fetih, Göktaş ve Şehit Yarbay Cesur sokakları
Bakırköy elektrik kesintisi
Yenimahalle ve Yeşilköy mahalleleri
Saat: 09.00-13.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: 10 Temmuz ve Ahmet Taner Kışlalı sokakları
Bu çalışma Zeytinburnu’nun Beştelsiz, Nuripaşa ve Telsiz mahallelerindeki bazı sokakları da etkileyecek.
Yeşilköy Mahallesi
Saat: 09.00-12.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Yeşilköy’de ayrıca 08.00-15.00 saatleri arasında Ahmet Taner Kışlalı, Bıldırcın, Doğruyol, Dört Kardeşler, Güvercin, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hilmi Naili, Kale, Köse Raif Paşa, Orhan Gazi, Sübyan Mektebi, Çekmece ve Ümran sokaklarını etkileyen bağlantı çalışmaları yapılacak.
Şenlikköy Mahallesi
Saat: 08.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Ekşi Nar Sokak
Başakşehir elektrik kesintisi
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi
Saat: 12.00-15.00
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler: Aksu Deresi, Didim, Fırat, Ispartakule, Pehlivan, Sakarya, Uzay ve Zirve sokakları
Beşiktaş elektrik kesintisi
Arnavutköy, Bebek ve Kültür mahalleleri
Saat: 09.00-15.00
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler arasında Abdulhak Molla, Adalı, Adalı Fettah, Arnavutköy Dere, Aygül, Bakkal, Bebek Arnavutköy, Beyazgül, Boyalıköşk, Ceviz, Dolaplıkuyu, Dubaracı, Düzyol, Eğlence, Francalacı, Kamacı, Karakavak, Körkadı, Kireçhane, Kireçhane Gediği, Kireçhane Çıkmazı, Mumhane, Nergis, Oğul, Satışmeydanı, Sekbanlar, Tayyareci Suphi, Tekkeci, Yağhane Çıkmazı, Çelik ve Şarık Arıyak sokakları bulunuyor.
Bebek Mahallesi’nde Ayazbostanı Çıkmazı, Bostanüstü, Cevdetpaşa, Ercüment Ekrem Talu, Hüsnü Kortel, Kortel Korusu Yolu, Lütfiye Mevkii, Reşat Nuri Güntekin, Vezirköşkü ve Vezirköşkü Çıkmazı da kesintiden etkilenecek.
Akat Mahallesi
Saat: 10.00-18.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Akay, Altay, Budin, Canik, Fenerli Hristo, Gündoğdu, Kaçar, Kiraz, Meşe, Necati Cumalı, Papatya, Sedef, Yağmur, Zeytinoğlu, İlke ve Şehit Erdoğan İban sokakları
Beylikdüzü elektrik kesintisi
Adnan Kahveci ve Gürpınar mahalleleri
Saat: 09.00-17.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Alim, Armutlu, Atakent, Burçin, Caner, Gülgün, Hatay, Hayat, Kurtuluş, Köroğlu, Mutlu, Mine, Nazlı, Nisan, Oya, Ozan, Sedef, Selam, Sevda, Taşlı, Uygar, Çalışlar, Çamlıtepe, Çeltik, Özgürlük, İnönü, Şeker ve Kartal sokakları
Beyoğlu elektrik kesintisi
Müeyyetzade ve Şahkulu mahalleleri
Saat: 10.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Galip Dede, Lüleci Hendek ve Serdar-ı Ekrem sokakları
Şehit Muhtar Mahallesi
Saat: 10.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenecek sokaklar programda ayrıca belirtilmedi.
Büyükçekmece elektrik kesintisi
Kamiloba ve Kumburgaz mahalleleri
Saat: 09.00-17.00
Neden: Ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi
Etkilenen yerler: Kılıçarslan, Arda, Dedebahçe, Dr. Sadık Ahmet, Eğrelti, Gece Sefası, Çançiçeği ve Çim sokakları
Celaliye Mahallesi
Saat: 10.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Güvercinlik Sokak
Çalışma Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’ndeki 2107., 2113., 2114., 2116., 2117. ve 2118. sokakları da etkileyecek.
Çatalca elektrik kesintisi
Yazlık Mahallesi
Saat: 09.30-17.30
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler: Başoğlu, Bora, Botanik, Boz, Bozdağ Çıkmazı, Bozdoğan, Bozkaya, Bozkır, Doğanyol, Kordon ve Yetkin sokakları
Oklalı Mahallesi
Saat: 09.30-17.30
Neden: Kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen yerler: Şahinler Sokak
Kaleiçi Mahallesi
Saat: 09.30-17.30
Neden: Kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen yerler: Doktor Çeşme, Gökhan Kalaycıoğlu ve İskender Çıkmazı sokakları
Ferhatpaşa Mahallesi
Saat: 09.30-17.30
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Aliçavuş, Ayışığı, Bahtiyar, Balözü, Hacı Hamdibey, Hakim Orhan Sezgin, NATO, Nükhet Çıkmazı, Oğuzcan, Pekgöz, Seda, Vildan, Yakut, Zemzem, Ziya Altınoğlu, Çatalca Yolu, Çağlayan Ege, Ülfet ve Şehit Ali Yılmaz sokakları
Esenler elektrik kesintisi
Tuna Mahallesi
Saat: 08.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 695., 696., 697., 702., 703. Çıkmazı, 704., 705., 706., 707., Osman Gazi ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakları
Kazım Karabekir Mahallesi
Saat: 08.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 1041. Sokak
Birlik ve Havaalanı mahalleleri
Saat: 08.30-12.30
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Birlik Mahallesi’nde 873. Sokak; Havaalanı Mahallesi’nde Ferman, Forum, Fosfor, Fuar, Garanti, Gaye, Gazanfer, Gazeteci, Gelenek, Görgü, Görkem, Göze, Gözlet, Göztepe, Güldürü, Gülyüzü, Güngör, Güçlü, Haber, Habeş, Hizmet ve Taşocağı sokakları
Havaalanı Mahallesi
Saat: 12.00-16.30
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Anadolu, Ferman, Fosfor, Foto, Funda, Fuzuli, Füze, Galata, Galeri, Galip, Ganimet, Gar, Garanti, Gayret, Gazel, Gazeteci, Gazi, Gaziler Çıkmazı, Hizmet, Mehmet Akif İnan ve Uludağ sokakları
Esenler’de ayrıca 10.00-14.00 saatleri arasında manevra çalışması yapılacak. Bu kayıt için mahalle ve sokak bilgisi belirtilmedi.
Esenyurt elektrik kesintisi
Selahaddin Eyyubi, Talatpaşa, Yeşilkent ve Örnek mahalleleri
Saat: 09.00-17.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1340., 1342., 1343., 1512., 1515-1525, 1530., 1537., 1538., 1540., 1542., 1543., 1547., 1549-1559, 1562., 1564., 1602., 1603., 1604., 1606., 1618. ve Erzurum Kongre sokakları kesintiden etkilenecek.
Talatpaşa ve Yeşilkent mahallelerinde Fatih Sultan Mehmet Sokak; Örnek Mahallesi’nde 1382., 1383., 1448., 1449., 1451., 1454., 1458., 1461., Erzurum Kongre ve Fikri Sönmez sokakları da programda yer alıyor.
Battalgazi ve İstiklal mahalleleri
Saat: 09.00-13.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Battalgazi Mahallesi’nde Cumhuriyet Sokak; İstiklal Mahallesi’nde 2630., 5. Şiir, Armoni, Gamze, Sanat, Sevinç, Tılsım, Şebnem ve Şiir sokakları
Çınar ve Örnek mahalleleri
Saat: 09.00-12.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Sokak bilgileri ayrıca belirtilmedi.
Eyüpsultan elektrik kesintisi
Emniyettepe ve Sakarya mahalleleri
Saat: 09.00-18.00
Neden: Önleyici bakım
Emniyettepe Mahallesi’nde 1. Köprülü, 2. Kale Çıkmazı, 2. Çınar, 2. Kahraman, Alparslan, Basamaklı Merdiven, Cemre, Doğan, Düzgün, Ilıca, Kamelyalı, Kanaat, Kitapçı, Maral, Mareşal Fevzi Çakmak, Meydan Dönüşü, Nartanesi, Orhun, Topçu, Yelkenci, Yeşil Merdiven, Özgür, İbrişim, Şadırvan ve Şirintepe sokakları etkilenecek.
Sakarya Mahallesi’nde Nergis Sokak da kesinti programında bulunuyor.
Göktürk Merkez Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Deplase çalışması
Etkilenen yerler: 3. Yakut, Memba, Ova ve Sipahi sokakları ile mahallenin bazı bölgeleri
Pirinççi Mahallesi
Saat: 10.00-14.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Çampınar Sokak
Pirinççi Mahallesi’nde Pirinççi Köy Yolu, Urgan ve Çampınar sokaklarını kapsayan bir diğer kesinti ise 12.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.
Fatih elektrik kesintisi
Haseki Sultan Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Bâkibey, Dr. Adnan Adıvar, Halimbey, Haseki, Selçuk Sultan ve Turgut Özal Millet sokakları
Mevlanakapı, Topkapı ve Şehremini mahalleleri
Saat: 09.00-17.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Mevlanakapı Mahallesi’nde Kalburcu Mehmet Camii ve Karanfilli Çavuş sokakları; Topkapı Mahallesi’nde Adıvar, Ali Baba, Dr. Nâsırbey, Dullar Çıkmazı, Hallaç Hasan, Hamam Odaları, Hamam Odaları Aralığı, Hamam Odaları Çıkmazı, Kürkçü Bostanı, Müneccim Kuyusu, Pazar Tekkesi, Pazar Tekkesi Aralığı, Pazar Tekkesi Çıkmazı, Sefa Bostanı, Sefa Hamamı, Tatlıpınar, Topkapı ve Turgut Özal Millet sokakları etkilenecek.
Seyyid Ömer ve Şehremini mahalleleri
Saat: 09.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Alay Müftüsü, Köprülüzade, Ondalıkçı, Pilavcı, Seyyid Ömer Camii, İlyaszade ve Ziya Gökalp sokakları
Cerrahpaşa Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Çınar Sokak
Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi
Kazım Karabekir Mahallesi
Saat: 08.30-17.30
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler: 813., 814., 815., 816., 817., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 826., 827., 830. ve Hekimsuyu sokakları
Karadeniz Mahallesi
Saat: 10.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 1121., 1224., 1225. ve Mehmet Akif sokakları
Güngören elektrik kesintisi
Haznedar Mahallesi
Saat: 07.30-11.30
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Sokak isimleri programda belirtilmedi.
Haznedar Mahallesi’nde ayrıca Arda, Bağcılar, Meriç, Rüzgarlı ve Telsiz sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım yapılacak.
Akıncılar Mahallesi
Saat: 08.00-12.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Posta ve Çeliktürk sokakları
Mareşal Çakmak Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler: Mercan, Çiçek, Hüseyin Tonyalı ve Çimen sokakları
Kağıthane elektrik kesintisi
Hamidiye Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Akademi, Akşemsettin, Alp, Dilaver, Efe, Ezgi, Fazilet, Girne, Hicran, Karaman, Nar, Nizam, Onur ve Veysel Karani sokakları
Hamidiye Mahallesi’ndeki Anadolu Sokak ile Merkez Mahallesi’ndeki Erseven ve Şehit Barbaros Yalçın sokaklarında aynı saatler arasında bağlantı çalışması yapılacak.
Nurtepe Mahallesi
Saat: 09.00-16.00
Neden: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen yerler: Alper, Barış, Karadut, Rüzgar, Sokullu, Yolcu ve Şecaat sokakları
Gültepe, Harmantepe, Hürriyet ve Telsizler mahalleleri
Saat: 09.00-17.00
Neden: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Gültepe Mahallesi’nde Akyol, Akçil, Ayabakan, Babacan, Balçık, Begonya, Budak, Buyru, Dere, Erguvan, Galata Deresi, Havza, Horasan, Kamber, Mina, Nartanesi, Orkide, Papatya, Reyhan, Suzan, Yeşilce, Yeşilçay, Yosun, İşçi ve Şehit Cevat Bayraktar sokakları etkilenecek.
Harmantepe Mahallesi’nde Dere, Dere Çıkmazı, Güneşli, Mercan, Yeşilce ve İstek; Hürriyet Mahallesi’nde Anıl ve Hudut; Telsizler Mahallesi’nde Balçık Sokak kesinti programında yer alıyor.
Aynı çalışma Şişli’nin Kuştepe ve Mecidiyeköy mahallelerindeki bazı sokakları da etkileyecek.
Küçükçekmece elektrik kesintisi
Halkalı Merkez Mahallesi
Saat: 09.00-18.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Kesintiden 1. Barış, 1. Begonya, 1. Erenler, 1. Kahraman, 1. Karadut, 1. Manolya, 1. Nergis, 1. Orkide, 1. Çiğdem, 1. Üzümlü, 1219., 1227., 1244., Akçay, Alkaya, Altıner, Arifbey, Aykan, Bülent, Demir, Dostlar, Doğuş, Ebru, Ekinevler, Enfes, Ersin, Fatih, Filiz, Hancı, Hekim, Hoşgörü, Kırmızıgül, Mahmutbey, Osman Gazi, Pehlivan, Sarıgül, Tuna, Çatalçeşme, Çelebi, Çınarlıçeşme ve Üçcevizler sokakları etkilenecek.
Kemalpaşa Mahallesi
Saat: 11.00-13.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 2. Gençtürk, Erkin ve Halkalı sokakları
Cumhuriyet Mahallesi
Saat: 12.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 1. Nar, 702., Erik, Zerdali ve Üzüm sokakları
Sarıyer elektrik kesintisi
Maslak Mahallesi
Saat: 08.00-16.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Maslak Meydan Sokak
Darüşşafaka ve Pınar mahalleleri
Saat: 09.00-18.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Darüşşafaka Mahallesi’nde Açelya, Atalar ve Çağdaş Boğaziçi Sitesi Yolu; Pınar Mahallesi’nde Balabandere, Fener Çiçeği, Tarih ve Çamlıbel sokakları
Pınar Mahallesi
Saat: 09.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Karayemiş ve Kılıç sokakları
Uskumruköy Mahallesi
Saat: 10.00-15.00
Neden: Diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle deplase
Etkilenen yerler: Kilyos Sokak
Silivri elektrik kesintisi
Fener Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Kapsamlı havai hat bakımı
Acabuga, Aral, Ata Eren, Atlı, Baskın, Boşnak Hoca, Biber Mehmet, Cami Şerif, Demir Ali Onbaşı, Demirci, Demirkaya, Demirtunç, Efeler, Erdoğan Kaptan, Ergen, Eryaman, Erişken, Eski Kurfallı, Eski İstanbul, Eğriçimen, Gurme, Gökun, Gülbağı, Gülfidan, Gülmercan, Gürsoy, Hakan Yıldız, Harman Pınar, Harmandar, Kabay, Karasakal, Kaygın, Kemal Cam, Kırkahve, Kurfallı, Köprülü, Menderes, Mezarlık, Meşrutiyet, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Kemal, Nefis, Neyzen, Sincan, Taşkıran, Tek, Tüzel, Yalçınkaya, Zürap Akar ve Özkoç sokakları etkilenecek.
Semizkumlar Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen yerler: Ebubekir ve Mükerrer sokakları
Alipaşa Mahallesi
Saat: 09.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Canfeda Sokak
Sultangazi elektrik kesintisi
Esentepe Mahallesi
Saat: 09.00-18.00
Neden: Önleyici bakım
Etkilenen yerler: 2852., 2853., 2854., 2855., 2857., 2858., 2869., 2869/1., 2870/1., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962. ve 2966. sokakları
Cebeci, Malkoçoğlu ve İsmetpaşa mahalleleri
Saat: 10.00-18.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Cebeci Mahallesi’nde 2606., 2607. ve Eski Edirne Asfaltı; Malkoçoğlu Mahallesi’nde Eski Edirne Asfaltı; İsmetpaşa Mahallesi’nde 80. Sokak ve Eski Edirne Asfaltı
Uğur Mumcu Mahallesi
Saat: 10.00-18.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 2252., 2253., 2254., 2255., 2257., 2261., 2262., 2263., 2271., H, Hoca Ahmet Yesevi ve Orhan Gazi sokakları
Gazi ve Yayla mahalleleri
Saat: 12.00-17.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: Gazi Mahallesi’nde 1447. Sokak; Yayla Mahallesi’nde Cami, Emre, Kader, Konak, Pirinççi Köyü Yolu, Seda ve Zümrüt sokakları
Zeytinburnu elektrik kesintisi
Kazlıçeşme Mahallesi
Saat: 02.00-04.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Sokak bilgileri programda belirtilmedi.
Seyitnizam Mahallesi
Saat: 08.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Balıklı Çırpıcı Yolu, Blok İçi, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2., G/23., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., Gümüşsuyu Davutpaşa, Halil Dinçer, Ambarlar ve Şehit İsmet Çavuş sokakları etkilenecek.
Veliefendi ve Çırpıcı mahalleleri
Saat: 08.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Veliefendi Mahallesi’nde 1. Çeşme, 2. Çeşme, 272., 273., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 286., 3. Çeşme, 4. Çeşme, 5. Bağ, 6. Bağ, 7. Bağ, 75., 75. Bağ, 75/1., 75/2., 75/2. Çıkmazı, 75/3A, 8. Bağ, Ahmet Yesevi, Cami, G/1. Çıkmazı, G/2. Çıkmazı, G/3., Hakşinaz, Karagül, Küpe Çiçeği, Lületaşı, Namzet, Prof. Dr. Turan Güneş, Yeni Karakol, Yeşilyol, Yeşilyol D, Yeşilyol E ve Çırpıcı Yolu A-E sokakları etkilenecek.
Çırpıcı Mahallesi’nde Yeşilyol F Sokak da kesinti programında yer alıyor.
Sümer Mahallesi
Saat: 08.00-15.00
Neden: Abone ve şube bağlantısı
Etkilenen yerler: 203., 204., 211., 29/5., 29/7., 29/9., 29/11., 29/14., 29/15., 30/4., 30/13., 5., 8/2., 8/3., Çiçek, Şehit Er Yavuz Bahar ve Şehit Piyade Er Yaşar Yeşilkır sokakları
Kesintiler ne zaman sona erecek?
İstanbul’daki planlı elektrik kesintilerinin büyük bölümünün aynı gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Çalışmaların erken bitirilmesi durumunda belirtilen saatlerden önce enerji verilebileceği, çalışma koşullarına bağlı olarak saatlerde değişiklik yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Vatandaşların kesinti saatlerinden önce elektronik cihazlarını korumaya alması, şarj gerektiren cihazlarını hazırlaması ve elektrikli tıbbi cihaz kullananların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.