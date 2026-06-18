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İstanbul’da 23 ilçede elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde 9 saat sürecek

İstanbul’da 23 ilçede elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde 9 saat sürecek

21:3818/06/2026, Perşembe
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İstanbul elektrik kesintisi programı 19 Haziran 2026 Cuma günü için açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından paylaşılan listeye göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Zeytinburnu’nun da aralarında bulunduğu 23 ilçede bakım, yatırım, altyapı yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Peki İstanbul’da elektrikler hangi mahalle ve sokaklarda kesilecek, kesinti saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran İstanbul elektrik kesintisi listesi, ilçe ilçe kesinti saatleri ve çalışmalardan etkilenecek bölgeler…

İstanbul elektrik kesintisi programına göre 19 Haziran 2026 Cuma günü Avrupa Yakası’ndaki çok sayıda ilçe, mahalle ve sokakta planlı kesintiler uygulanacak. Bakım, altyapı yenileme, deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek.

İstanbul’da 19 Haziran elektrik kesintisi


İstanbul elektrik kesintisi programı kapsamında 19 Haziran 2026 Cuma günü Arnavutköy’den Zeytinburnu’na kadar çok sayıda ilçede enerji kesintisi yapılacak. Kesintiler; kapsamlı trafo merkezi bakımı, havai hat bakımı, önleyici bakım, yatırım ve dönüşüm, deplase ile abone bağlantısı çalışmaları nedeniyle uygulanacak.


Paylaşılan programa göre kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayacak. Bazı bölgelerde enerji kesintisi gece yarısından itibaren uygulanırken çalışmaların saat 18.00’e kadar devam ettiği ilçeler de bulunuyor.


Planlı kesinti uygulanacak ilçeler şöyle:


  • Arnavutköy
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Beşiktaş
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kağıthane
  • Küçükçekmece
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultangazi
  • Zeytinburnu

Arnavutköy elektrik kesintisi


Hadımköy Mahallesi


Hadımköy Mahallesi’nin bazı bölgelerinde iki ayrı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.


00.00-06.00: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

09.00-17.00: Önleyici bakım çalışması


Dağıtım programında etkilenecek sokakların isimleri belirtilmedi.


Avcılar elektrik kesintisi


Mustafa Kemalpaşa Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Beyoğlu, Fidan ve Kanarya sokakları


Ambarlı Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Nehir ve Önder sokakları


Bağcılar elektrik kesintisi


Fevzi Çakmak Mahallesi


Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 2071. Sokak ve Osman Gazi Sokak


Aynı çalışma Esenler’in Tuna Mahallesi’ndeki 700., 701. ve Osman Gazi sokaklarını da etkileyecek.


Fatih Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen yerler: 1745., Birlik ve Velioğlu sokakları


Demirkapı ve Mahmutbey mahalleleri


Saat: 09.00-17.00

Neden: Deplase çalışması


Kesintiden iki mahallenin bazı bölgeleri etkilenecek.


Bahçelievler elektrik kesintisi


Bahçelievler’de Hürriyet, Kocasinan Merkez, Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler ve Bahçelievler mahallelerinde farklı saatlerde kesinti uygulanacak.


Hürriyet Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Altın, Gökmen, Güngören, Hürriyet, Mahmutbey, Pamuk Çıkmazı, Polat, Sedef, Sümbül ve Tekin sokakları


Kocasinan Merkez Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Önleyici bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları

Etkilenen yerler: Bahçeli, Eski Edirne Yolu, Garip, Gazi, Gonca 1, Güneşli, Hanım, Hür, Görgülü, Gökmen, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Sevim, Üçevler, Üçevler Cami, Yenibosna Kocasinan Yolu, Yonca 2 ve İnönü sokakları


Cumhuriyet Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: Bağcılar, Kızılelma 1 ve Rehber sokakları


Soğanlı Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: Ahmet Haşim, Alpay, Alper, Bağcılar, Birlik, Cami 2, Ferhat, Ferit Selimpaşa, Göktuğ, Gökçe, Gürbüz, Habib Özhan, Hüdaverdi, Karamustafapaşa, Kılıçali, Mucize, Nilüfer, Orkide, Rehber, Serhat 1, Sevinç, Tuna, Umut, Ülkü ve Şirin 2 sokakları


Ayrıca Karamustafapaşa, Çağatay 1 ve Özer sokaklarında 09.00-13.00 saatleri arasında abone bağlantısı nedeniyle kesinti uygulanacak.


Bahçelievler Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: Bağcılar, Ferit Selimpaşa, Latif Dinçbaş ve Orhan Tuğsavul sokakları


Şirinevler Mahallesi


Saat: 10.00-14.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 1. Billur, Bayburt, Fetih, Göktaş ve Şehit Yarbay Cesur sokakları


Bakırköy elektrik kesintisi


Yenimahalle ve Yeşilköy mahalleleri


Saat: 09.00-13.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: 10 Temmuz ve Ahmet Taner Kışlalı sokakları


Bu çalışma Zeytinburnu’nun Beştelsiz, Nuripaşa ve Telsiz mahallelerindeki bazı sokakları da etkileyecek.


Yeşilköy Mahallesi


Saat: 09.00-12.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı


Yeşilköy’de ayrıca 08.00-15.00 saatleri arasında Ahmet Taner Kışlalı, Bıldırcın, Doğruyol, Dört Kardeşler, Güvercin, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hilmi Naili, Kale, Köse Raif Paşa, Orhan Gazi, Sübyan Mektebi, Çekmece ve Ümran sokaklarını etkileyen bağlantı çalışmaları yapılacak.


Şenlikköy Mahallesi


Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Ekşi Nar Sokak


Başakşehir elektrik kesintisi


Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi


Saat: 12.00-15.00

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: Aksu Deresi, Didim, Fırat, Ispartakule, Pehlivan, Sakarya, Uzay ve Zirve sokakları


Beşiktaş elektrik kesintisi


Arnavutköy, Bebek ve Kültür mahalleleri


Saat: 09.00-15.00

Neden: Önleyici bakım


Etkilenen yerler arasında Abdulhak Molla, Adalı, Adalı Fettah, Arnavutköy Dere, Aygül, Bakkal, Bebek Arnavutköy, Beyazgül, Boyalıköşk, Ceviz, Dolaplıkuyu, Dubaracı, Düzyol, Eğlence, Francalacı, Kamacı, Karakavak, Körkadı, Kireçhane, Kireçhane Gediği, Kireçhane Çıkmazı, Mumhane, Nergis, Oğul, Satışmeydanı, Sekbanlar, Tayyareci Suphi, Tekkeci, Yağhane Çıkmazı, Çelik ve Şarık Arıyak sokakları bulunuyor.


Bebek Mahallesi’nde Ayazbostanı Çıkmazı, Bostanüstü, Cevdetpaşa, Ercüment Ekrem Talu, Hüsnü Kortel, Kortel Korusu Yolu, Lütfiye Mevkii, Reşat Nuri Güntekin, Vezirköşkü ve Vezirköşkü Çıkmazı da kesintiden etkilenecek.


Akat Mahallesi


Saat: 10.00-18.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Akay, Altay, Budin, Canik, Fenerli Hristo, Gündoğdu, Kaçar, Kiraz, Meşe, Necati Cumalı, Papatya, Sedef, Yağmur, Zeytinoğlu, İlke ve Şehit Erdoğan İban sokakları

Beylikdüzü elektrik kesintisi


Adnan Kahveci ve Gürpınar mahalleleri


Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Alim, Armutlu, Atakent, Burçin, Caner, Gülgün, Hatay, Hayat, Kurtuluş, Köroğlu, Mutlu, Mine, Nazlı, Nisan, Oya, Ozan, Sedef, Selam, Sevda, Taşlı, Uygar, Çalışlar, Çamlıtepe, Çeltik, Özgürlük, İnönü, Şeker ve Kartal sokakları


Beyoğlu elektrik kesintisi


Müeyyetzade ve Şahkulu mahalleleri


Saat: 10.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Galip Dede, Lüleci Hendek ve Serdar-ı Ekrem sokakları


Şehit Muhtar Mahallesi


Saat: 10.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı


Etkilenecek sokaklar programda ayrıca belirtilmedi.


Büyükçekmece elektrik kesintisi


Kamiloba ve Kumburgaz mahalleleri


Saat: 09.00-17.00

Neden: Ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi

Etkilenen yerler: Kılıçarslan, Arda, Dedebahçe, Dr. Sadık Ahmet, Eğrelti, Gece Sefası, Çançiçeği ve Çim sokakları


Celaliye Mahallesi


Saat: 10.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Güvercinlik Sokak


Çalışma Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’ndeki 2107., 2113., 2114., 2116., 2117. ve 2118. sokakları da etkileyecek.


Çatalca elektrik kesintisi


Yazlık Mahallesi


Saat: 09.30-17.30

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: Başoğlu, Bora, Botanik, Boz, Bozdağ Çıkmazı, Bozdoğan, Bozkaya, Bozkır, Doğanyol, Kordon ve Yetkin sokakları


Oklalı Mahallesi


Saat: 09.30-17.30

Neden: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen yerler: Şahinler Sokak


Kaleiçi Mahallesi


Saat: 09.30-17.30

Neden: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen yerler: Doktor Çeşme, Gökhan Kalaycıoğlu ve İskender Çıkmazı sokakları


Ferhatpaşa Mahallesi


Saat: 09.30-17.30

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Aliçavuş, Ayışığı, Bahtiyar, Balözü, Hacı Hamdibey, Hakim Orhan Sezgin, NATO, Nükhet Çıkmazı, Oğuzcan, Pekgöz, Seda, Vildan, Yakut, Zemzem, Ziya Altınoğlu, Çatalca Yolu, Çağlayan Ege, Ülfet ve Şehit Ali Yılmaz sokakları


Esenler elektrik kesintisi


Tuna Mahallesi


Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 695., 696., 697., 702., 703. Çıkmazı, 704., 705., 706., 707., Osman Gazi ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakları


Kazım Karabekir Mahallesi


Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 1041. Sokak


Birlik ve Havaalanı mahalleleri


Saat: 08.30-12.30

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Birlik Mahallesi’nde 873. Sokak; Havaalanı Mahallesi’nde Ferman, Forum, Fosfor, Fuar, Garanti, Gaye, Gazanfer, Gazeteci, Gelenek, Görgü, Görkem, Göze, Gözlet, Göztepe, Güldürü, Gülyüzü, Güngör, Güçlü, Haber, Habeş, Hizmet ve Taşocağı sokakları


Havaalanı Mahallesi


Saat: 12.00-16.30

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Anadolu, Ferman, Fosfor, Foto, Funda, Fuzuli, Füze, Galata, Galeri, Galip, Ganimet, Gar, Garanti, Gayret, Gazel, Gazeteci, Gazi, Gaziler Çıkmazı, Hizmet, Mehmet Akif İnan ve Uludağ sokakları


Esenler’de ayrıca 10.00-14.00 saatleri arasında manevra çalışması yapılacak. Bu kayıt için mahalle ve sokak bilgisi belirtilmedi.


Esenyurt elektrik kesintisi


Selahaddin Eyyubi, Talatpaşa, Yeşilkent ve Örnek mahalleleri


Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı


Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1340., 1342., 1343., 1512., 1515-1525, 1530., 1537., 1538., 1540., 1542., 1543., 1547., 1549-1559, 1562., 1564., 1602., 1603., 1604., 1606., 1618. ve Erzurum Kongre sokakları kesintiden etkilenecek.


Talatpaşa ve Yeşilkent mahallelerinde Fatih Sultan Mehmet Sokak; Örnek Mahallesi’nde 1382., 1383., 1448., 1449., 1451., 1454., 1458., 1461., Erzurum Kongre ve Fikri Sönmez sokakları da programda yer alıyor.


Battalgazi ve İstiklal mahalleleri


Saat: 09.00-13.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Battalgazi Mahallesi’nde Cumhuriyet Sokak; İstiklal Mahallesi’nde 2630., 5. Şiir, Armoni, Gamze, Sanat, Sevinç, Tılsım, Şebnem ve Şiir sokakları


Çınar ve Örnek mahalleleri


Saat: 09.00-12.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı


Sokak bilgileri ayrıca belirtilmedi.


Eyüpsultan elektrik kesintisi


Emniyettepe ve Sakarya mahalleleri


Saat: 09.00-18.00

Neden: Önleyici bakım


Emniyettepe Mahallesi’nde 1. Köprülü, 2. Kale Çıkmazı, 2. Çınar, 2. Kahraman, Alparslan, Basamaklı Merdiven, Cemre, Doğan, Düzgün, Ilıca, Kamelyalı, Kanaat, Kitapçı, Maral, Mareşal Fevzi Çakmak, Meydan Dönüşü, Nartanesi, Orhun, Topçu, Yelkenci, Yeşil Merdiven, Özgür, İbrişim, Şadırvan ve Şirintepe sokakları etkilenecek.


Sakarya Mahallesi’nde Nergis Sokak da kesinti programında bulunuyor.


Göktürk Merkez Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Deplase çalışması

Etkilenen yerler: 3. Yakut, Memba, Ova ve Sipahi sokakları ile mahallenin bazı bölgeleri


Pirinççi Mahallesi


Saat: 10.00-14.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Çampınar Sokak


Pirinççi Mahallesi’nde Pirinççi Köy Yolu, Urgan ve Çampınar sokaklarını kapsayan bir diğer kesinti ise 12.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Fatih elektrik kesintisi


Haseki Sultan Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Bâkibey, Dr. Adnan Adıvar, Halimbey, Haseki, Selçuk Sultan ve Turgut Özal Millet sokakları


Mevlanakapı, Topkapı ve Şehremini mahalleleri


Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı


Mevlanakapı Mahallesi’nde Kalburcu Mehmet Camii ve Karanfilli Çavuş sokakları; Topkapı Mahallesi’nde Adıvar, Ali Baba, Dr. Nâsırbey, Dullar Çıkmazı, Hallaç Hasan, Hamam Odaları, Hamam Odaları Aralığı, Hamam Odaları Çıkmazı, Kürkçü Bostanı, Müneccim Kuyusu, Pazar Tekkesi, Pazar Tekkesi Aralığı, Pazar Tekkesi Çıkmazı, Sefa Bostanı, Sefa Hamamı, Tatlıpınar, Topkapı ve Turgut Özal Millet sokakları etkilenecek.


Seyyid Ömer ve Şehremini mahalleleri


Saat: 09.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Alay Müftüsü, Köprülüzade, Ondalıkçı, Pilavcı, Seyyid Ömer Camii, İlyaszade ve Ziya Gökalp sokakları


Cerrahpaşa Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Çınar Sokak

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi


Kazım Karabekir Mahallesi


Saat: 08.30-17.30

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: 813., 814., 815., 816., 817., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 826., 827., 830. ve Hekimsuyu sokakları


Karadeniz Mahallesi


Saat: 10.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 1121., 1224., 1225. ve Mehmet Akif sokakları


Güngören elektrik kesintisi


Haznedar Mahallesi


Saat: 07.30-11.30

Neden: Abone ve şube bağlantısı


Sokak isimleri programda belirtilmedi.


Haznedar Mahallesi’nde ayrıca Arda, Bağcılar, Meriç, Rüzgarlı ve Telsiz sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım yapılacak.


Akıncılar Mahallesi


Saat: 08.00-12.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Posta ve Çeliktürk sokakları


Mareşal Çakmak Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: Mercan, Çiçek, Hüseyin Tonyalı ve Çimen sokakları


Kağıthane elektrik kesintisi


Hamidiye Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Akademi, Akşemsettin, Alp, Dilaver, Efe, Ezgi, Fazilet, Girne, Hicran, Karaman, Nar, Nizam, Onur ve Veysel Karani sokakları


Hamidiye Mahallesi’ndeki Anadolu Sokak ile Merkez Mahallesi’ndeki Erseven ve Şehit Barbaros Yalçın sokaklarında aynı saatler arasında bağlantı çalışması yapılacak.


Nurtepe Mahallesi


Saat: 09.00-16.00

Neden: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen yerler: Alper, Barış, Karadut, Rüzgar, Sokullu, Yolcu ve Şecaat sokakları


Gültepe, Harmantepe, Hürriyet ve Telsizler mahalleleri


Saat: 09.00-17.00

Neden: Yatırım ve dönüşüm çalışması


Gültepe Mahallesi’nde Akyol, Akçil, Ayabakan, Babacan, Balçık, Begonya, Budak, Buyru, Dere, Erguvan, Galata Deresi, Havza, Horasan, Kamber, Mina, Nartanesi, Orkide, Papatya, Reyhan, Suzan, Yeşilce, Yeşilçay, Yosun, İşçi ve Şehit Cevat Bayraktar sokakları etkilenecek.


Harmantepe Mahallesi’nde Dere, Dere Çıkmazı, Güneşli, Mercan, Yeşilce ve İstek; Hürriyet Mahallesi’nde Anıl ve Hudut; Telsizler Mahallesi’nde Balçık Sokak kesinti programında yer alıyor.


Aynı çalışma Şişli’nin Kuştepe ve Mecidiyeköy mahallelerindeki bazı sokakları da etkileyecek.


Küçükçekmece elektrik kesintisi


Halkalı Merkez Mahallesi


Saat: 09.00-18.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı


Kesintiden 1. Barış, 1. Begonya, 1. Erenler, 1. Kahraman, 1. Karadut, 1. Manolya, 1. Nergis, 1. Orkide, 1. Çiğdem, 1. Üzümlü, 1219., 1227., 1244., Akçay, Alkaya, Altıner, Arifbey, Aykan, Bülent, Demir, Dostlar, Doğuş, Ebru, Ekinevler, Enfes, Ersin, Fatih, Filiz, Hancı, Hekim, Hoşgörü, Kırmızıgül, Mahmutbey, Osman Gazi, Pehlivan, Sarıgül, Tuna, Çatalçeşme, Çelebi, Çınarlıçeşme ve Üçcevizler sokakları etkilenecek.


Kemalpaşa Mahallesi


Saat: 11.00-13.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 2. Gençtürk, Erkin ve Halkalı sokakları


Cumhuriyet Mahallesi


Saat: 12.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 1. Nar, 702., Erik, Zerdali ve Üzüm sokakları

Sarıyer elektrik kesintisi


Maslak Mahallesi


Saat: 08.00-16.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Maslak Meydan Sokak


Darüşşafaka ve Pınar mahalleleri


Saat: 09.00-18.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Darüşşafaka Mahallesi’nde Açelya, Atalar ve Çağdaş Boğaziçi Sitesi Yolu; Pınar Mahallesi’nde Balabandere, Fener Çiçeği, Tarih ve Çamlıbel sokakları


Pınar Mahallesi


Saat: 09.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Karayemiş ve Kılıç sokakları


Uskumruköy Mahallesi


Saat: 10.00-15.00

Neden: Diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle deplase

Etkilenen yerler: Kilyos Sokak


Silivri elektrik kesintisi


Fener Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı havai hat bakımı


Acabuga, Aral, Ata Eren, Atlı, Baskın, Boşnak Hoca, Biber Mehmet, Cami Şerif, Demir Ali Onbaşı, Demirci, Demirkaya, Demirtunç, Efeler, Erdoğan Kaptan, Ergen, Eryaman, Erişken, Eski Kurfallı, Eski İstanbul, Eğriçimen, Gurme, Gökun, Gülbağı, Gülfidan, Gülmercan, Gürsoy, Hakan Yıldız, Harman Pınar, Harmandar, Kabay, Karasakal, Kaygın, Kemal Cam, Kırkahve, Kurfallı, Köprülü, Menderes, Mezarlık, Meşrutiyet, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Kemal, Nefis, Neyzen, Sincan, Taşkıran, Tek, Tüzel, Yalçınkaya, Zürap Akar ve Özkoç sokakları etkilenecek.


Semizkumlar Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Ebubekir ve Mükerrer sokakları


Alipaşa Mahallesi


Saat: 09.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Canfeda Sokak


Sultangazi elektrik kesintisi


Esentepe Mahallesi


Saat: 09.00-18.00

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: 2852., 2853., 2854., 2855., 2857., 2858., 2869., 2869/1., 2870/1., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962. ve 2966. sokakları


Cebeci, Malkoçoğlu ve İsmetpaşa mahalleleri


Saat: 10.00-18.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Cebeci Mahallesi’nde 2606., 2607. ve Eski Edirne Asfaltı; Malkoçoğlu Mahallesi’nde Eski Edirne Asfaltı; İsmetpaşa Mahallesi’nde 80. Sokak ve Eski Edirne Asfaltı


Uğur Mumcu Mahallesi


Saat: 10.00-18.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 2252., 2253., 2254., 2255., 2257., 2261., 2262., 2263., 2271., H, Hoca Ahmet Yesevi ve Orhan Gazi sokakları


Gazi ve Yayla mahalleleri


Saat: 12.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Gazi Mahallesi’nde 1447. Sokak; Yayla Mahallesi’nde Cami, Emre, Kader, Konak, Pirinççi Köyü Yolu, Seda ve Zümrüt sokakları


Zeytinburnu elektrik kesintisi


Kazlıçeşme Mahallesi


Saat: 02.00-04.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı


Sokak bilgileri programda belirtilmedi.


Seyitnizam Mahallesi


Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı


Balıklı Çırpıcı Yolu, Blok İçi, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2., G/23., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., Gümüşsuyu Davutpaşa, Halil Dinçer, Ambarlar ve Şehit İsmet Çavuş sokakları etkilenecek.


Veliefendi ve Çırpıcı mahalleleri


Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı


Veliefendi Mahallesi’nde 1. Çeşme, 2. Çeşme, 272., 273., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 286., 3. Çeşme, 4. Çeşme, 5. Bağ, 6. Bağ, 7. Bağ, 75., 75. Bağ, 75/1., 75/2., 75/2. Çıkmazı, 75/3A, 8. Bağ, Ahmet Yesevi, Cami, G/1. Çıkmazı, G/2. Çıkmazı, G/3., Hakşinaz, Karagül, Küpe Çiçeği, Lületaşı, Namzet, Prof. Dr. Turan Güneş, Yeni Karakol, Yeşilyol, Yeşilyol D, Yeşilyol E ve Çırpıcı Yolu A-E sokakları etkilenecek.


Çırpıcı Mahallesi’nde Yeşilyol F Sokak da kesinti programında yer alıyor.


Sümer Mahallesi


Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 203., 204., 211., 29/5., 29/7., 29/9., 29/11., 29/14., 29/15., 30/4., 30/13., 5., 8/2., 8/3., Çiçek, Şehit Er Yavuz Bahar ve Şehit Piyade Er Yaşar Yeşilkır sokakları


Kesintiler ne zaman sona erecek?


İstanbul’daki planlı elektrik kesintilerinin büyük bölümünün aynı gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Çalışmaların erken bitirilmesi durumunda belirtilen saatlerden önce enerji verilebileceği, çalışma koşullarına bağlı olarak saatlerde değişiklik yaşanabileceği değerlendiriliyor.


Vatandaşların kesinti saatlerinden önce elektronik cihazlarını korumaya alması, şarj gerektiren cihazlarını hazırlaması ve elektrikli tıbbi cihaz kullananların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.


BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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İstanbul’da 23 ilçede elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde 9 saat sürecek