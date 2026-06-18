Beylikdüzü elektrik kesintisi





Adnan Kahveci ve Gürpınar mahalleleri





Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Alim, Armutlu, Atakent, Burçin, Caner, Gülgün, Hatay, Hayat, Kurtuluş, Köroğlu, Mutlu, Mine, Nazlı, Nisan, Oya, Ozan, Sedef, Selam, Sevda, Taşlı, Uygar, Çalışlar, Çamlıtepe, Çeltik, Özgürlük, İnönü, Şeker ve Kartal sokakları





Beyoğlu elektrik kesintisi





Müeyyetzade ve Şahkulu mahalleleri





Saat: 10.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Galip Dede, Lüleci Hendek ve Serdar-ı Ekrem sokakları





Şehit Muhtar Mahallesi





Saat: 10.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı





Etkilenecek sokaklar programda ayrıca belirtilmedi.





Büyükçekmece elektrik kesintisi





Kamiloba ve Kumburgaz mahalleleri





Saat: 09.00-17.00

Neden: Ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi

Etkilenen yerler: Kılıçarslan, Arda, Dedebahçe, Dr. Sadık Ahmet, Eğrelti, Gece Sefası, Çançiçeği ve Çim sokakları





Celaliye Mahallesi





Saat: 10.00-17.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Güvercinlik Sokak





Çalışma Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’ndeki 2107., 2113., 2114., 2116., 2117. ve 2118. sokakları da etkileyecek.





Çatalca elektrik kesintisi





Yazlık Mahallesi





Saat: 09.30-17.30

Neden: Önleyici bakım

Etkilenen yerler: Başoğlu, Bora, Botanik, Boz, Bozdağ Çıkmazı, Bozdoğan, Bozkaya, Bozkır, Doğanyol, Kordon ve Yetkin sokakları





Oklalı Mahallesi





Saat: 09.30-17.30

Neden: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen yerler: Şahinler Sokak





Kaleiçi Mahallesi





Saat: 09.30-17.30

Neden: Kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen yerler: Doktor Çeşme, Gökhan Kalaycıoğlu ve İskender Çıkmazı sokakları





Ferhatpaşa Mahallesi





Saat: 09.30-17.30

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Aliçavuş, Ayışığı, Bahtiyar, Balözü, Hacı Hamdibey, Hakim Orhan Sezgin, NATO, Nükhet Çıkmazı, Oğuzcan, Pekgöz, Seda, Vildan, Yakut, Zemzem, Ziya Altınoğlu, Çatalca Yolu, Çağlayan Ege, Ülfet ve Şehit Ali Yılmaz sokakları





Esenler elektrik kesintisi





Tuna Mahallesi





Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 695., 696., 697., 702., 703. Çıkmazı, 704., 705., 706., 707., Osman Gazi ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakları





Kazım Karabekir Mahallesi





Saat: 08.00-15.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: 1041. Sokak





Birlik ve Havaalanı mahalleleri





Saat: 08.30-12.30

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Birlik Mahallesi’nde 873. Sokak; Havaalanı Mahallesi’nde Ferman, Forum, Fosfor, Fuar, Garanti, Gaye, Gazanfer, Gazeteci, Gelenek, Görgü, Görkem, Göze, Gözlet, Göztepe, Güldürü, Gülyüzü, Güngör, Güçlü, Haber, Habeş, Hizmet ve Taşocağı sokakları





Havaalanı Mahallesi





Saat: 12.00-16.30

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen yerler: Anadolu, Ferman, Fosfor, Foto, Funda, Fuzuli, Füze, Galata, Galeri, Galip, Ganimet, Gar, Garanti, Gayret, Gazel, Gazeteci, Gazi, Gaziler Çıkmazı, Hizmet, Mehmet Akif İnan ve Uludağ sokakları





Esenler’de ayrıca 10.00-14.00 saatleri arasında manevra çalışması yapılacak. Bu kayıt için mahalle ve sokak bilgisi belirtilmedi.





Esenyurt elektrik kesintisi





Selahaddin Eyyubi, Talatpaşa, Yeşilkent ve Örnek mahalleleri





Saat: 09.00-17.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı





Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1340., 1342., 1343., 1512., 1515-1525, 1530., 1537., 1538., 1540., 1542., 1543., 1547., 1549-1559, 1562., 1564., 1602., 1603., 1604., 1606., 1618. ve Erzurum Kongre sokakları kesintiden etkilenecek.





Talatpaşa ve Yeşilkent mahallelerinde Fatih Sultan Mehmet Sokak; Örnek Mahallesi’nde 1382., 1383., 1448., 1449., 1451., 1454., 1458., 1461., Erzurum Kongre ve Fikri Sönmez sokakları da programda yer alıyor.





Battalgazi ve İstiklal mahalleleri





Saat: 09.00-13.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Battalgazi Mahallesi’nde Cumhuriyet Sokak; İstiklal Mahallesi’nde 2630., 5. Şiir, Armoni, Gamze, Sanat, Sevinç, Tılsım, Şebnem ve Şiir sokakları





Çınar ve Örnek mahalleleri





Saat: 09.00-12.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı





Sokak bilgileri ayrıca belirtilmedi.





Eyüpsultan elektrik kesintisi





Emniyettepe ve Sakarya mahalleleri





Saat: 09.00-18.00

Neden: Önleyici bakım





Emniyettepe Mahallesi’nde 1. Köprülü, 2. Kale Çıkmazı, 2. Çınar, 2. Kahraman, Alparslan, Basamaklı Merdiven, Cemre, Doğan, Düzgün, Ilıca, Kamelyalı, Kanaat, Kitapçı, Maral, Mareşal Fevzi Çakmak, Meydan Dönüşü, Nartanesi, Orhun, Topçu, Yelkenci, Yeşil Merdiven, Özgür, İbrişim, Şadırvan ve Şirintepe sokakları etkilenecek.





Sakarya Mahallesi’nde Nergis Sokak da kesinti programında bulunuyor.





Göktürk Merkez Mahallesi





Saat: 09.00-17.00

Neden: Deplase çalışması

Etkilenen yerler: 3. Yakut, Memba, Ova ve Sipahi sokakları ile mahallenin bazı bölgeleri





Pirinççi Mahallesi





Saat: 10.00-14.00

Neden: Abone ve şube bağlantısı

Etkilenen yerler: Çampınar Sokak





Pirinççi Mahallesi’nde Pirinççi Köy Yolu, Urgan ve Çampınar sokaklarını kapsayan bir diğer kesinti ise 12.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.