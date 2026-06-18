TOKİ 20 Bin Kurasız Konut Başvurusu Ne Zaman Bitecek? İşte Açık Satış Kampanyası Son Başvuru Tarihi

TOKİ'nin 64 ilde başlattığı kura şartı aranmayan 20 bin konutluk açık satış kampanyasında başvuruları 15 Haziran 2026 tarihi itibariyle başladı. Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yürütülen bu süreçte resmi bir kapanış tarihi belirlenmiş olsa da en kritik detay, sistemin tamamen "başvuru önceliği" esasına göre çalışıyor olması. Herhangi bir kura çekilişi yapılmadığı ve ilk gelenin konutu doğrudan satın alma hakkı kazandığı için, kontenjanların bu tarihten çok daha önce dolması bekleniyor. Bu nedenle bütçelerine uygun evleri kaçırmak istemeyen vatandaşların, son günü beklemeden bir an önce ilgili banka şubelerinden işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.