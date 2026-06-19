YKS sınavında kalem silgi verilecek mi? YKS'de adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik hafta sonu geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınav giriş belgeleri, kimlik kontrolleri ve sınav kuralları kadar adayların yanında bulundurabileceği eşyalar da merak konusu oldu. Özellikle sınav salonlarında kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin sorular yoğunlaşırken, adaylar sınava kendi kırtasiye malzemelerini götürüp götürmeyeceklerini araştırıyor.

1 /4 2026 YKS için geri sayım sona ererken, sınava katılacak adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin uyguladığı kuralları tek tek inceliyor. Özellikle "Kalem ve silgi verilecek mi?", "Sınava kendi kalemimizi götürebilir miyiz?" ve "Sınav salonuna hangi eşyalarla girilebilir?" soruları, sınav öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

2 /4 YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ? Çok uzun yıllardır ÖSYM'nin uyguladığı kırtasiye seti geleneği bu senede devam edecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS oturumlarında adayların sıralarına siyah kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan set bırakılacak.

3 /4 ADAYLAR KENDİ KALEM VE SİLGİSİNİ GETİREBİLİR Mİ? Sınav binasına bu tarz malzemelerle girmeye çalışan adaylar, kapıda güvenlik aramalarında bu eşyaları teslim etmek zorunda kalacak. ÖSYM duyurularında paylaşılan kurallarda temel kırtasiye seti, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç gereç, içecek ve yiyeceği sınava getirilemeyecek. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.