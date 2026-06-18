Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” ifadelerine yer verildi. Daha önce Fenerbahçe’nin başında üç farklı dönemde görev yapan Kartal, tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi karşılaşmada 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 282 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 121 gol gördü. İşte İsmail Kartal’ın Fenerbahçe karnesi.

1 /5 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

2 /5 İsmail Kartal Fenerbahçe karnesi: Kaç sene teknik direktörlük yaptı, kaç puan topladı? Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki üç döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 282 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 121 gol gördü. Kartal yönetiminde Süper Lig'de 2014-2015 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı ve sezonu tek kupayla tamamladı.

3 /5 Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamlarken 99 puan topladığı 2023-2024 sezonunu da Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. basamakta bitirdi. İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 1983-1993 yıllarında olmak üzere 10 yıl forma giydi. Kartal, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından 1998-1999 sezonunda Alman teknik adam Joachim Löw'ün yardımcısı olarak A takımda görev aldı.

4 /5 İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 2010-2013 yıllarında Aykut Kocaman'ın, 2013-2014'te ise Ersun Yanal'ın yardımcılığını üstlendi. Kartal, 4 sezonluk bu süreçte 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Kartal, 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın başına geçti. Deneyimli teknik adam, ikinci tamamladıkları 2014-2015 sezonunun 34. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.