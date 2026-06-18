Türkiye-Fransa voleybol maçı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Filenin Sultanları’nın kritik mücadelesine sahne olacak. Ankara’da oynanacak karşılaşmanın başlama saati, canlı yayınlanacağı kanal ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın VNL ikinci hafta maç takvimi belli oldu.
Türkiye-Fransa voleybol maçı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında bugün Ankara’da oynanacak. Saat 19.30’da başlayacak mücadele, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Türkiye-Fransa voleybol maçı bugün oynanacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Türkiye-Fransa voleybol maçı, 18 Haziran Perşembe günü Ankara’da oynanacak ve TSİ 19.30’da başlayacak.
Belçika karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle ikinci haftaya başlayan Filenin Sultanları, Fransa karşılaşmasında da galibiyet arayacak. Ay-yıldızlı ekip, Ankara’daki maçta seyircisi önüne çıkacak.
Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?
Türkiye ile Fransa arasındaki VNL karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:
- Maç: Türkiye-Fransa
- Organizasyon: 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi
- Tarih: 18 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 19.30
- Yer: Ankara
- Yayın kanalı: TRT Spor
Filenin Sultanları’nın ikinci hafta maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın VNL ikinci hafta programında Belçika, Fransa, Almanya ve Çin karşılaşmaları yer alıyor.
17 Haziran 2026, 19.30: Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026, 19.30: Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026, 19.30: Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026, 19.30: Türkiye-Çin
Filenin Sultanları, Fransa maçının ardından 20 Haziran’da Almanya, 21 Haziran’da ise Çin ile karşılaşacak.