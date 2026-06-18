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Filenin Sultanları Fransa karşısında: İşte Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın bilgileri

Filenin Sultanları Fransa karşısında: İşte Türkiye-Fransa voleybol maçı canlı yayın bilgileri

19:0718/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye Voleybol
Türkiye Voleybol

Türkiye-Fransa voleybol maçı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Filenin Sultanları’nın kritik mücadelesine sahne olacak. Ankara’da oynanacak karşılaşmanın başlama saati, canlı yayınlanacağı kanal ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın VNL ikinci hafta maç takvimi belli oldu.

Türkiye-Fransa voleybol maçı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında bugün Ankara’da oynanacak. Saat 19.30’da başlayacak mücadele, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Fransa voleybol maçı bugün oynanacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Türkiye-Fransa voleybol maçı, 18 Haziran Perşembe günü Ankara’da oynanacak ve TSİ 19.30’da başlayacak.

Belçika karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle ikinci haftaya başlayan Filenin Sultanları, Fransa karşılaşmasında da galibiyet arayacak. Ay-yıldızlı ekip, Ankara’daki maçta seyircisi önüne çıkacak.

Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Fransa arasındaki VNL karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:

  • Maç: Türkiye-Fransa
  • Organizasyon: 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi
  • Tarih: 18 Haziran 2026 Perşembe
  • Saat: 19.30
  • Yer: Ankara
  • Yayın kanalı: TRT Spor

Filenin Sultanları’nın ikinci hafta maç takvimi

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın VNL ikinci hafta programında Belçika, Fransa, Almanya ve Çin karşılaşmaları yer alıyor.

17 Haziran 2026, 19.30: Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026, 19.30: Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026, 19.30: Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026, 19.30: Türkiye-Çin

Filenin Sultanları, Fransa maçının ardından 20 Haziran’da Almanya, 21 Haziran’da ise Çin ile karşılaşacak.

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