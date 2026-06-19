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29-30 Haziran öğretmen seminerleri online mı olacak yüz yüze mi? MEB öğretmen seminerleri son açıklamalar

29-30 Haziran öğretmen seminerleri online mı olacak yüz yüze mi? MEB öğretmen seminerleri son açıklamalar

09:2019/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala öğretmenlerin gündeminde yıl sonu mesleki çalışma programı yer alıyor. Karnelerin 26 Haziran Cuma günü dağıtılmasının ardından gerçekleştirilecek seminerlerin tarihleri netleşirken, bu yıl uygulanacak yöntem ve programın yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi olacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor.

Öğrenciler yaz tatiline hazırlanırken öğretmenler için yılın son mesleki çalışma dönemi başlıyor. MEB takvimine göre 29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek seminer programının detayları araştırılırken, eğitimciler seminerlerin yapılacağı formatla ilgili resmi açıklamalara odaklandı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Resmi akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Okulların kapanmasının ardından gelen hafta başında, 29 Haziran Pazartesi günü öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarına başlaması planlanıyor. Bu çalışmaların 30 Haziran Salı günü de devam ederek toplam iki gün sürmesi öngörülüyor. Ancak seminerlerin çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Geçmiş dönemlerde uygulamanın kimi zaman yüz yüze, kimi zaman ise dijital ortamda gerçekleştirilmiş olması, bu yıl için de her iki ihtimalin gündemde kalmasına neden oluyor. Bakanlığın okul müdürlükleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde yapması öngörülüyor.

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