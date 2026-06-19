29-30 Haziran öğretmen seminerleri online mı olacak yüz yüze mi? MEB öğretmen seminerleri son açıklamalar

Geçmiş dönemlerde uygulamanın kimi zaman yüz yüze, kimi zaman ise dijital ortamda gerçekleştirilmiş olması, bu yıl için de her iki ihtimalin gündemde kalmasına neden oluyor. Bakanlığın okul müdürlükleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde yapması öngörülüyor.