BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, 19 Haziran cuma günü okullar olacak mı? YKS öncesi İlkokul, ortaokul ve liselerde okul var mı, yok mu?

YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi veri tabanında yer alan ve tüm eğitim kurumlarına tebliğ edilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, 19 Haziran 2026 Cuma günü okulların tatil olması ya da yaz tatilinin bu tarihte başlaması gibi bir durum söz konusu değil. Mevcut akademik takvime göre öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılını 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlayacak.