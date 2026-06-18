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Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin sıradaki maçı kimle, hangi tarihte oynanacak?

Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin sıradaki maçı kimle, hangi tarihte oynanacak?

17:0118/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin performansını yakından takip eden taraftarlar, maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Kritik mücadele öncesinde iki takımın son durumu da merak konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşısında vereceği önemli sınav için geri sayım sürüyor. Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdüren milliler, güçlü rakibi karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken futbol tutkunları karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

TÜRKİYE - AMERİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki en kritik ve son grup maçı, ev sahibi ABD ile 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 05:00’te başlayacak.

TÜRKİYE - AMERİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye – Amerika karşılaşması, diğer grup maçlarında olduğu gibi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

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