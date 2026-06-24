EMEKLİYE EK ÖDEME ARTIŞI SON DAKİKA GELİŞMELER: Emekliye ek ödeme artışı gündemde mi, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon oranı

Milyonlarca emekli ve memurun gelirini doğrudan etkileyecek Temmuz 2026 zammı için geri sayım sürerken, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş hesaplamalarında kritik bir eşik geride kaldı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkının büyük bölümü netleşirken, gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı verisine çevrildi. Nihai rakamın belli olmasıyla birlikte yalnızca maaşlar değil, kök aylıklar üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarları da yeniden yükselecek. Böylece milyonlarca emeklinin hesabına yatacak toplam ödeme miktarında dikkat çekici bir artış yaşanması bekleniyor.
Temmuz ayında yapılacak emekli zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken, açıklanan son enflasyon verileri maaş artışlarına ilişkin hesaplamaları büyük ölçüde şekillendirdi. Mayıs ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte zam oranına dair tablo ortaya çıkarken, kesin oran Haziran verisinin açıklanmasının ardından belli olacak. Bununla birlikte emeklilerin maaşlarına ek olarak aldığı yüzde 4 ve yüzde 5 oranındaki ek ödemeler de zamlı maaşlar üzerinden yeniden hesaplanacak. Böylece Temmuz ayında hem aylıklarda hem de ek ödeme tutarlarında artış yaşanacak.
TEMMUZ AYINDA HANGİ KALEMLERDE ARTIŞ OLACAK?
Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına bu oran doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmeden gelen zammı da alacak. Sosyal yardımlar da aynı şekilde memur maaş artışına paralel olarak yükseltilerek hak sahiplerine ödenecek.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif artış yüzde 16,61 seviyesinde gerçekleşirken, memurlar ile memur emeklileri için bu oran yüzde 12,41 olarak hesaplandı. Uzman tahminlerine göre ise Haziran enflasyonuyla tamamlanacak 6 aylık süreçte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 18-19 bandında, memur ve memur emeklilerinin zam oranının da yüzde 14-15 civarında olması bekleniyor.
EMEKLİYE EK ÖDEME (KÖK MAAŞ ZAMMI) NE KADAR OLACAK?
Emekliler her ay maaşlarının yanı sıra “vergi iadesi” olarak bilinen ek ödemeden de yararlanıyor. Bu ek ödeme oranı genel olarak yüzde 4 seviyesinde uygulanıyor; ancak daha düşük maaş alan emeklilerde bu oran yüzde 5’e kadar çıkabiliyor.
Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emekli, yüzde 4’lük ek ödeme sayesinde 1.200 TL ilave gelir elde ediyor ve bankaya toplam 31.200 TL yatıyor.
Emeklilere her ay maaşlarına ilave olarak verilen ek ödeme, yapılan zamlar kök aylığa yansıdığı için otomatik olarak artıyor. Örneğin kök maaşı 30 bin lira olan bir emeklinin Temmuz ayında maaşına yüzde 18 zam geldiğini varsayarsak, kök aylığı 5 bin 400 lira yükselerek 35 bin 400 liraya ulaşacak. Bu durumda daha önce 1.200 lira olan ek ödemesi de yüzde 4 oranında 1.416 liraya çıkacak ve emeklinin eline geçecek toplam tutar 31 bin 200 liradan 36 bin 816 liraya yükselecek.
Böylece hem temel maaş hem de ek ödeme aynı anda artmış olacak.Bu yılın ilk yarısında ek ödeme hesaplamasında sınır, 13 bin 14 lira 96 kuruş olarak uygulandı; bu tutarın üzerindeki aylıklarda ek ödeme yüzde 4, altındakilerde ise yüzde 5 olarak ödeniyordu. Temmuz zammıyla birlikte memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak bu sınır da yükselecek.
Tahmini yüzde 14,11’lik katsayı artışı gerçekleşirse ek ödeme sınırı yaklaşık 14 bin 851 lira 37 kuruşa çıkacak ve yeni kök aylıkları bu seviyenin üzerinde olanlar yüzde 4, altında kalanlar yüzde 5 ek ödeme alacak. Öte yandan en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesinde bulunuyor; bunun altında kalan maaşlar Hazine desteğiyle tamamlanıyor. Taban maaş alan emeklilerde ise zam oranı önce kök aylığa uygulanıyor, ek ödeme ekleniyor ve sonuçta ortaya çıkan tutar 20 bin liranın altına düşerse aradaki fark devlet tarafından karşılanıyor.