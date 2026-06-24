İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? DM ve hikâyelerde sorun yaşanıyor! 24 Haziran Instagram’da erişim sorunu son durum

Instagram erişim sorunu 24 Haziran 2026 gecesi kullanıcıların gündemine oturdu. Instagram neden açılmıyor, çöktü mü, DM mesajları neden gitmiyor ve hikâyeler neden görüntülenemiyor soruları araştırılırken, Downdetector verilerinde sorun bildirimlerinin arttığı görüldü; kesintinin nedeni ve ne zaman düzeleceği konusunda ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Instagram kullanıcıları, 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece doğrudan mesaj gönderme, hikâye paylaşma ve içerik görüntüleme işlemlerinde sorun yaşadıklarını bildirdi. Instagram erişim sorununun kaynağına ve ne zaman giderileceğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Instagram erişim sorunu son durum
Instagram erişim sorunu, 23 Haziran 2026 Salı gününü 24 Haziran Çarşamba gününe bağlayan gece saat 23.55-00.00 sıralarında gündeme geldi. Kullanıcılar, sosyal medya platformuna erişim sağlamakta ve bazı özellikleri kullanmakta güçlük çektiklerini X üzerinden paylaştı.
Kesinti bildirimlerini kullanıcı raporları üzerinden takip eden Downdetector'da da aynı saatlerde Instagram ile ilgili sorun bildirimlerinde artış görüldü. Ancak platformdaki aksamanın nedeni, kapsamı ve kaç kullanıcıyı etkilediği henüz açıklanmadı.
Kullanıcılar hangi sorunları bildirdi?
Instagram'daki erişim probleminden etkilendiğini belirten kullanıcıların bildirdiği başlıca sorunlar şöyle sıralandı:
- Doğrudan mesajların gönderilememesi
- Hikâye paylaşımı yapılamaması
- Paylaşılan hikâyelerin görüntülenememesi
- Uygulamanın donması veya geç açılması
- Platforma erişimde kesintiler yaşanması
Sorunun ağırlıklı olarak Türkiye'deki kullanıcılar tarafından bildirildiği değerlendiriliyor. Bununla birlikte erişim probleminin yalnızca Türkiye ile sınırlı olduğuna ilişkin resmî bir doğrulama bulunmuyor.
Instagram neden açılmıyor?
Instagram'ın neden açılmadığına ilişkin şirket veya yetkililer tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sorunun sunuculardan, uygulamadan, internet bağlantılarından ya da bölgesel bir kesintiden kaynaklandığı yönünde kesin bir değerlendirme yapılamıyor.
Kullanıcıların uygulamayı silip yeniden yüklemesi, ön belleği temizlemesi veya telefon ayarlarını değiştirmesi, platform genelinde yaşanan olası bir erişim sorununu doğrudan gidermeyebilir. Bu işlemler, yalnızca problemin tek bir cihazda yaşanması durumunda değerlendirilebilir.
Instagram ne zaman düzelecek?
Instagram erişim sorununun ne zaman tamamen giderileceği henüz bilinmiyor. Platformdan sorunun kaynağına veya çözüm sürecine ilişkin resmî bir açıklama gelmesi hâlinde kesintinin kapsamı ve son durumu netlik kazanacak.