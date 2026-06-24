İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? DM ve hikâyelerde sorun yaşanıyor! 24 Haziran Instagram’da erişim sorunu son durum

Instagram neden açılmıyor?





Instagram'ın neden açılmadığına ilişkin şirket veya yetkililer tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sorunun sunuculardan, uygulamadan, internet bağlantılarından ya da bölgesel bir kesintiden kaynaklandığı yönünde kesin bir değerlendirme yapılamıyor.





Kullanıcıların uygulamayı silip yeniden yüklemesi, ön belleği temizlemesi veya telefon ayarlarını değiştirmesi, platform genelinde yaşanan olası bir erişim sorununu doğrudan gidermeyebilir. Bu işlemler, yalnızca problemin tek bir cihazda yaşanması durumunda değerlendirilebilir.