Beta Enerji halka arz kaç lot verir? Talep toplama ne zaman bitecek?

Beta Enerji, yatırımcılarla buluşuyor. Şirketin halka arzı için talep toplama 23-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 40,0 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Beta Enerji'nin halka arz büyüklüğü 2,4 Milyar TL olarak belirlendi. Şirketin toplamda 52.500.000 lot dağıtımı yapacağı belirtildi.
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz onayını aldı. Talep toplama süreci başlayana Beta Enerji'nin halka arz büyüklüğü 2,4 Milyar TL olarak belirlendi. Peki, Beta Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arz tarihleri.
BETA ENERJİ VE HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE FİYATI NE KADAR?
Beta Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YF) eş liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 40,0 TL sabit fiyatla 23-25 Haziran 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL olarak hedeflendiği ihraçta 55 milyon adedi sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adedi de ortak satışı olmak üzere toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, 2026 yılının ilk çeyreğinde ciromuz 704 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 23,5 seviyesine yükseldi. Yeni fabrikamızın tam kapasite ulaşmasıyla birlikte 2027 yılı sonunda ciromuzun 400 milyon USD seviyesini aşmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Beta Enerji temettü dağıtımı ne kadar, yüzde kaç kar dağıtımı yapacak?
Şirket, kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30’unu nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulunuyor. Yine şirketten elde edilen bilgilere göre; hakim ortaklar tarafından şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında herhangi bir hisse satışı yapılmayacağı da taahhüt edildi.
Bununla birlikte şirket, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde bir karar almayacağını da taahhüt etmiştir. Katılım endeksine uygun olan Beta Enerji payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.
BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 52.500.000 lot dağıtacak. Halka arzın 55.000.000 lotu sermaye artırımı, kalan kısmı ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL),
250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL),
350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL),
500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL),
700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL),
1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL),
1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL),
2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).